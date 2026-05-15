Inbraakgolf uit werkbussen: voor 10.000 euro gestolen uit Roy's bus

Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rixtel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor tienduizend euro aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak.

Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus, die geparkeerd stond aan De Vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. "Ze hebben drie heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op", vertelt hij. Roy schat de waarde van alle apparatuur op zo'n tienduizend euro.

Hij is niet de enige die slachtoffer is geworden van een inbraak. "Iets verderop hebben ze dezelfde nacht in een camper ingebroken en ook in andere werkbusjes is de laatste weken ingebroken. Na een van die inbraken is er een blikschaar gevonden. Ze gaan slim te werk. Bij mij is er met een betonschaar een gat geknipt in de zijkant van mijn bus." Camerabeelden

Roy heeft aangifte gedaan bij de politie van de inbraak en is zelf ook op onderzoek uitgegaan. "Op camerabeelden zie je ze rond één uur rondlopen om de boel te verkennen. Vervolgens slaan ze toe en lopen ze met een kruiwagen vol gereedschap weg. Het is gek om ze te zien weglopen met je eigen kruiwagen", vertelt hij. Voor Roy is het ongemak door de diefstal groot, want zonder gereedschap kan hij niets.

Reactie politie De politie laat weten dat er in maart vaker is ingebroken in werkbusjes in Aarle-Rixtel of dat er een poging is gedaan tot inbraak. "Volgens een van de gedupeerde was het zelfs vier keer raak in een nacht." Onderzoek naar deze inbraken heeft nog niet geleid tot aanhoudingen. "We horen het daarom ook graag als het enkel een poging tot inbraak is geweest, want dat geeft ons wel inzicht in waar dit soort gevallen plaatsvinden", zegt een woordvoerder van de politie. In februari liet de politie al weten dat het aantal inbraken in werkbusjes stijgt. "Dit is over het algemeen een golvende beweging, waarbij daders van tijd tot tijd actief zijn in verschillende regio’s. Uiteraard met vervelende gevolgen en duizenden euro’s schade", zei de politie eerder.