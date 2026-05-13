Dodelijke overval op eigenaar B&B in Boxtel: hogere straffen voor daders

Twee Litouwse mannen die in 2021 verantwoordelijk waren voor de dodelijke overval op de 73-jarige Henk van den Oetelaar uit Boxtel hebben in hoger beroep een hogere celstraf gekregen. Ignaz P. (41) moet 16 jaar de cel in, Andrius G. (34) krijgt 15,5 jaar. De derde dader, Tomas V., overleed in februari.

Henk van den Oetelaar werd tijdens de overval in januari 2021 zwaar mishandeld en met kabelbinders vastgebonden aan een radiator in zijn huis , dat tevens dienstdeed als bed and breakfast. Anderhalve dag later werd hij dood gevonden door zijn nichtje. De rechtbank in Den Bosch oordeelde in 2022 dat de drie Litouwse mannen zich schuldig hadden gemaakt aan doodslag en veroordeelde hen alle drie tot 15 jaar cel.

Tomas V. (37), Ignaz P. en Andrius G. reden 's nachts onder invloed van alcohol en drugs naar de bed and breakfast. Tomas V. had er enige tijd eerder verbleven en was ervan overtuigd dat er geld te halen was.

Liep snel uit de hand

Toen de mannen in Boxtel aankwamen, liep het volgens het hof snel uit de hand. De eigenaar werd vastgebonden en zwaar mishandeld. De daders vertrokken ongeveer een uur later met een onbekende hoeveelheid geld en enkele flessen wijn.

In hoger beroep kreeg Ignaz P. er een jaar bovenop, Andrius G. een half jaar. Tomas V. overleed in februari, zo maakte zijn advocaat eerder tijdens de behandeling van het hoger beroep bekend.