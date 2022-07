Dodelijke overval op 73-jarige eigenaar van bed and breakfast: 15 jaar cel

Drie Litouwers moeten 15 jaar de cel in voor de gewelddadige overval op de 73-jarige Henk van den Oetelaar uit Boxtel. De eigenaar van een bed and breakfast werd tijdens de overval in januari vorig jaar zwaar mishandeld en met tiewraps vastgebonden aan een radiator in zijn huis. Anderhalve dag later werd hij dood gevonden door zijn nichtje. Volgens de rechtbank in Den Bosch hebben de drie verdachten zich schuldig gemaakt aan doodslag.

Evie Hendriks Geschreven door

De manier waarop de verdachten Henk hebben toegetakeld laat volgens de rechter een gebrek aan hun respect voor de medemens zien. "De heer Van den Oetelaar moet onbeschrijfelijk veel angst, pijn en machteloosheid hebben ervaren voor zijn overlijden. Hun zucht naar geld heeft hem zijn leven gekost en de nabestaanden onherstelbaar leed toegebracht", licht de rechter de straf toe. Tomas V. (37), Ignaz P. (41) en Andrius G. (34) reden 's nachts onder invloed van alcohol en drugs naar het huis en de bed and breakfast. De 37-jarige man verbleef daar een tijdje eerder en was ervan overtuigd dat er geld te halen was. Toen de Litouwers in Boxtel aankwamen, liep het snel uit de hand. De eigenaar werd vastgebonden en zwaar mishandeld. De mannen vertrokken ongeveer een uur later met een onbekende hoeveelheid geld en wat flessen wijn. Henk werd vastgebonden op de grond achtergelaten.

"Ik wist niet wat ik zag. Zo verschrikkelijk."

Zijn nichtje vond hem anderhalve dag later in zijn pyjama aan de radiator. Zijn gebit lag bij de voordeur. "Ik wist niet wat ik zag. Zo verschrikkelijk", vertelde ze eerder tegen Slachtofferhulp. Haar oom bleek overleden te zijn aan zijn verwondingen. Hij had een gebroken onderkaak, een klaplong, 17 gebroken ribben en talloze bloeduitstortingen. Uit sectie bleek dat Henk hoogstwaarschijnlijk ook een lange tijd niet of nauwelijks adem heeft kunnen halen, wat mogelijk tot zijn dood heeft geleid. Door DNA-sporen kwam de politie op het spoor van de drie Litouwers. Alleen de jongste verdachte bekende dat hij een aantal klappen had uitgedeeld en een knie op de keel van Henk had gezet.

"Jullie hebben ons niet alleen Henk afgenomen, ook ons thuis."

De familie sprak in een eerdere zitting over 'een laffe daad voor een paar rotcenten'. Voor hen zijn ook warme herinneringen aan het ouderlijk huis van de familie verwoest: "Alle herinneringen, de familiedagen", vertelde de broer van het slachtoffer eerder met gebroken stem. "Jullie hebben ons niet alleen Henk afgenomen, ook ons thuis."

De forensische opsporing doet onderzoek (Foto: SQVision)