Derde verdachte opgepakt voor dood van bed-and-breakfast-eigenaar in Boxtel

De eigenaar van de bed and breakfast werd thuis overvallen. (foto: SQ Vision). vergroot

De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor de overval op bed and breakfast In den Boogert in Boxtel waarbij de 73-jarige eigenaar om het leven kwam. De verdachte, een 33-jarige Litouwer, is al in mei in Litouwen aangehouden en is dinsdag overdragen aan Nederland. Hij zal binnenkort voor de rechter-commissaris moeten verschijnen.

De overval op de bed and breakfast in Boxtel was eind januari. Bij de politie kwam een melding binnen dat er in het huis een dode man was gevonden. De politie liet al vrij snel weten dat het om een misdrijf ging.

Eerder werden al twee mannen van 36 en 39 uit Litouwen aangehouden. Ze werden opgepakt in huizen in Voorburg en Dordrecht in Zuid-Holland.

