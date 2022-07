B&B-eigenaar overlijdt na brute overval: 18 jaar cel geëist tegen 3 mannen

18 jaar cel. Dat is de straf die het Openbaar Ministerie eist tegen de drie Litouwers die de 73-jarige Henk van den Oetelaar in zijn huis in Boxtel overvielen, ernstig mishandelden en met tiewraps vastgebonden aan een radiator achterlieten. Anderhalve dag later werd de B&B-eigenaar dood gevonden.

Sven de Laet Geschreven door

Op de zitting van vrijdag werd teruggeblikt op de gebeurtenissen van 22 januari 2021. Die nacht waren Tomas V. (37), Ignaz P. (41) en Andrius G. (34) samen in Duitsland, waar V. op dat moment woonde. Hij had een tijd daarvoor eens overnacht in de bed and breakfast van Henk en was ervan overtuigd dat daar geld te halen viel. Onder invloed van drank en drugs besloot het drietal midden in de nacht naar Boxtel te rijden. Daar escaleerde het al gauw. De B&B-eigenaar werd vastgebonden en zwaar mishandeld, totdat de mannen ongeveer een uur later met een onbekende hoeveelheid geld en wat flessen wijn weer vertrokken. Henk werd achtergelaten op de grond, met tiewraps vastgebonden aan een radiator. Zo trof zijn nichtje hem anderhalve dag later aan. In zijn pyjama, zijn gebit bij de voordeur. De hulpdiensten waren in no time aanwezig, maar het bleek al te laat. Henk was al gestorven aan zijn verwondingen.

"Een ergere nachtmerrie kun je niet bedenken."

Die verwondingen waren dan ook zeer ernstig: een gebroken onderkaak, een klaplong, 17 gebroken ribben en talloze bloeduitstortingen. Uit sectie bleek dat Henk hoogstwaarschijnlijk ook een lange tijd niet of nauwelijks adem heeft kunnen halen, wat mogelijk tot zijn dood heeft geleid. Tijdens het onderzoek vond de politie meerdere DNA-sporen in het huis. Die leidden niet veel later tot de arrestaties van de Litouwers. Zij geven toe dat ze Henk hebben overvallen, maar wijzen vooral naar elkaar als het gaat om de mishandeling. Alleen G. bekent zelf een aantal klappen te hebben gegeven én op een zeker moment met zijn knie op de nek van Henk te hebben gezeten. Aan het begin van zijn verklaring, richtte Tomas V. zich kort tot de aanwezige nabestaanden. "Ik wil mijn excuses aanbieden. Een ergere nachtmerrie kun je niet bedenken." Toen hij daaraan toevoegde ieder weekend in de kerk een kaarsje voor Henk aan te steken, werd er schamper gelachen door de familie.

"Jullie hebben ons niet alleen Henk ontnomen, ook ons thuis."

Een aantal nabestaanden maakte ook gebruik van het spreekrecht. Zo kwam de broer van Henk aan het woord. "Dit was een laffe daad. Een vrijgezel alleen in huis, vastgebonden en mishandeld achterlaten? Voor mij is dat moord." Ook verwees hij naar de tot B&B omgebouwde boerderij, dat ook het ouderlijk huis van het gezin was. "Alle herinneringen, de familiedagen...", vertelde hij met gebroken stem. "Jullie hebben ons niet alleen Henk ontnomen, ook ons thuis. En dat om een paar rotcenten." Het nichtje dat Henk dood in zijn huis vond, was ook aanwezig, maar liet via een begeleider van Slachtofferhulp van zich horen. "Ik ging die dag naar ome Henk om hem te helpen met zijn administratie, maar de deur was op slot. Heel vreemd, dus ik ben rond het huis gelopen."

"Ik wist niet wat ik zag. Zo verschrikkelijk."

Daar zag ze uiteindelijk haar overleden oom liggen. "Met een enorme hoofdwond. Dus ik ben naar mijn partner gerend om te zeggen dat hij 112 moest bellen. Toen ik daarna wat dichterbij ging kijken, wist ik niet wat ik zag. Zo verschrikkelijk." En in een laatste woord tegen de verdachten: "Zij hebben laten zien niet terug te deinzen voor geweld. Ik hoop dat mijn spreekrecht iets in hen raakt." De officier van justitie eist dat de drie verdachten 18 jaar de gevangenis in gaan voor doodslag en diefstal met geweld. De tijd die zij in voorarrest hebben gezeten, wordt daar vanaf getrokken. De officier benadrukte ernstige vraagtekens te hebben bij de geloofwaardigheid hun uiteenlopende verklaringen. "Er zijn nog altijd veel vragen, die waarschijnlijk nooit beantwoord gaan worden. Daar zullen ook de nabestaanden mee moeten leven." Dinsdag 5 juli gaat de zaak verder met het tweede deel van de inhoudelijke behandeling, op 29 juli volgt het vonnis van de rechter.