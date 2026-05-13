Pléa maakt zondag kans op rentree bij PSV, nota bene tegen FC Twente

Alassane Pléa keert zondag mogelijk terug in de wedstrijdselectie van PSV. De Franse spits miste vrijwel het hele seizoen door een zware knieblessure, maar maakt nu kans op enkele minuten in de laatste competitiewedstrijd. PSV speelt zondag tegen FC Twente - de ploeg waartegen Pléa begin dit seizoen geblesseerd raakte. Ook Ismael Saibari trainde woensdag weer mee met de groep, meldde trainer Peter Bosz.

Uiteindelijk bleek er meer aan de hand . De spits had ook kraakbeenschade in de knie en moest opnieuw onder het mes. Na maanden revalideren deed hij woensdag voor het eerst weer een volledige groepstraining mee.

Op 17 augustus 2025 speelde Pléa zijn tweede wedstrijd in de Eredivisie. Uit bij FC Twente werd hij na twintig minuten door een overtreding uit de wedstrijd gehaald. Diagnose: een zware knieblessure, die hem minstens tot de winterstop langs de kant zou houden.

'Meteen de beste'

"Ik vond hem gelijk de beste", zei Bosz tijdens het persmoment over Pléa. Tijdens de afsluitende partij was de coach nog wel bezorgd. "Hij lag twee keer op de grond na een duel en scoorde zelfs nog een keer met een sliding, maar gelukkig stond hij steeds weer op."

Of de 33-jarige zondag, toevalligerwijs uitgerekend tegen FC Twente, daadwerkelijk zijn rentree kan maken, moet Bosz nog overleggen met de medische staf. "Ik zal vrijdag ook nog met Pléa praten, hoe het voor hem voelt", zei de trainer.

"Het wordt sowieso geen basisplaats en ook geen helft. De wedstrijd moet ook wel meezitten, mocht het kunnen." Bosz wil in de voorbereiding op het volgende seizoen bekijken of Pléa nog terugkomt op zijn oude niveau.

Keert Saibari terug?

Ook Ismael Saibari stond woensdag weer op het trainingsveld. Hij was de afgelopen wedstrijden afwezig met een spierblessure. Of hij zondag in actie komt, is nog onzeker. De Marokkaanse international gaat ook naar het WK, en daarom wil de trainer geen onnodige risico's nemen.

Joey Veerman stond woensdag niet op het veld. Hij was ziek.