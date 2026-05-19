Dode vrouw (42) op boot kwam om door brand, oorzaak blijft onduidelijk

De 42-jarige vrouw die in juni 2025 om het leven kwam bij een brand op een boot in Tilburg is aan de gevolgen van die brand overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland West-Brabant op navraag van Omroep Brabant. Justitie had een verdachte op het oog, maar tegen hem is onvoldoende bewijs gevonden. De zaak is geseponeerd.

De brand op de boot aan de Goirkekanaaldijk brak maandag 16 juni uit rond half vier 's nachts. Op de boot woonde een dakloos stel. De vrouw kwam bij de brand om het leven, de man wist op tijd van boord te springen. Buurtbewoners reageerden geschokt. Ze wisten te vertellen dat de boot in slechte staat verkeerde. Zo zaten er geen ramen in en was er een zeil overheen gespannen dat als dak moest dienen.

Onvoldoende bewijs

Nu, bijna een jaar later, is het onderzoek afgerond. Of de brand is aangestoken, is niet duidelijk geworden. Bij gebrek aan bewijs is de zaak geseponeerd, legt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Zeeland West-Brabant uit. De verdachte hoeft niet voor de rechter te verschijnen en wordt ook niet meer gezien als verdachte. Of het om de partner van de overleden vrouw gaat, kan de woordvoerder niet zeggen. "Mocht er ooit nieuwe informatie naar voren komen, of iemand meldt zich over deze zaak dan wordt het onderzoek opnieuw opgestart", aldus het OM. Volgens een woordvoerder van de politie is er geen zicht op andere verdachten.