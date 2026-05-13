Flinke files op de A58 en A59 tijdens drukke avondspits

Brabantse weggebruikers staan woensdagavond flink in de file. Op de A59 moet verkeer vanuit Den Bosch richting knooppunt Zonzeel rekening houden met drie kwartier vertraging. Op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven loopt de vertraging op tot een halfuur.

Ook op de route vanuit Veldhoven richting de Belgische grens is het druk: daar moeten automobilisten rekening houden met een uur extra reistijd. De stand werd opgemaakt rond half zes 's avonds.

Drukste spits van het jaar

Volgens de ANWB is het met ruim 1000 kilometer file op de Nederlandse wegen de drukste spits van het jaar. De bond waarschuwde eerder op de dag al voor extra drukte, doordat veel mensen een paar vrije dagen hebben opgenomen en massaal op pad gaan. Ook het regenachtige weer zit niet mee.