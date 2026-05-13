ZLTO stapt naar rechter om staldeadline tegen te houden

De ZLTO stapt naar de rechter om het stalbeleid van de provincie van tafel te krijgen. Vóór 1 juli dit jaar moeten boeren met een verouderde stal aan de provincie laten weten hoe ze hun bedrijf gaan verduurzamen. Volgens de boerenorganisatie ZLTO is dat onhaalbaar. Systemen waarmee boeren willen verduurzamen zouden niet op tijd leverbaar zijn en er juridische twijfels over de manier waarop boeren hun verduurzaming moeten melden.

Die juridische twijfels zijn er al sinds de provincie eind vorig jaar aankondigde dat veehouders alleen nog maar een melding hoefden te maken van hun verduurzaming. Boeren hebben geen vergunning meer nodig om hun verouderde stallen te verduurzamen en mogen maatregelen uit een 'menukaart' gaan kiezen om hun stikstofuitstoot fors te verminderen. Onzeker

De ZLTO en haar achterban vinden de plannen juridisch onzeker omdat boeren geen vergunning meer krijgen en maken zich zorgen om financiering omdat ze geen extra dieren mogen nemen om te plannen te betalen. De ZLTO en radicale boerenactiegroep Farmer's Defence Force demonstreerden eind vorig jaar fel tegen de plannen van de provincie.

De stikstofcrisis

Het terugdringen van de stikstofuitstoot is nodig, omdat het slecht gaat met kwetsbare natuurgebieden. Dit komt onder meer doordat er te veel stikstof in die natuur terechtkomt. Daarom moet de uitstoot in Brabant drastisch omlaag en moet de natuur kunnen herstellen.

Om die reden is het al lange tijd vrijwel onmogelijk om een vergunning te krijgen voor projecten waarbij stikstof in kwetsbare natuur terechtkomt. Denk aan het uitbreiden van veehouderijen, maar ook aan het bouwen van huizen en de aanleg van wegen en andere infrastructuur.

Niet handhaven

De provincie heeft eerder toegezegd niet te zullen handhaven als boeren wel een melding hebben gemaakt, maar hun bedrijf buiten hun macht nog niet op tijd hebben kunnen verduurzamen.

"Onder veehouders is de vrees groot dat activistische [milieu, red.] organisaties de provincie juridisch zullen dwingen toch te gaan handhaven", schrijft de ZLTO. "Wij beschouwen de huidige situatie als bizar: de provincie stelt een deadline vast waarvan ze op voorhand weet dat deze niet haalbaar is en zegt vervolgens toe overschrijding niet te zullen handhaven." Wachten op kabinet

De boerenbelangenorganisatie wil dat de provincie wacht op landelijke maatregelen van het kabinet. Die worden naar verwachting voor de zomer gepresenteerd. Daarmee zijn die eventuele nieuwe maatregelen nog niet meteen van kracht. Dat kan nog langer duren en daar wil de provincie niet op wachten, aangezien de vergunningverlening nog altijd stilligt. "Tot deze week hebben we geprobeerd om Gedeputeerde Staten op andere gedachten te brengen. Dat is helaas niet gelukt", schrijft de ZLTO. De organisatie ziet geen andere mogelijkheden meer en voelt zich genoodzaakt om 'in het belang van de leden' een gang naar de rechter voor te bereiden. De provincie heeft vanaf woensdag tien dagen om haar plannen aan te passen en de deadline op te schorten. Daarna stapt de ZLTO naar de rechter voor een kort geding. Het is niet waarschijnlijk dat de provincie gehoor geeft aan de oproep.