Dj Domien Verschuuren tijdelijk afwezig op radio na verlies schoonbroer

De Tilburgse Qmusic-dj Domien Verschuuren (38) is tijdelijk afwezig bij zijn middagshow door het plotselinge overlijden van zijn zwager. De man van zijn zusje is om het leven gekomen tijdens een verkeersongeval. "Het verdriet is immens."

De radio-dj was de afgelopen dagen afwezig tijdens zijn middagshow op Qmusic. Woensdag maakte hij via Instagram de reden daarachter bekend. "Het verdriet is immens. Het verdriet is onbegrijpelijk", zo schrijft hij.

'Wat nu overblijft is stilte'

Woensdag hebben ze afscheid genomen van zijn zwager tijdens de uitvaartceremonie. "Wat nu overblijft is stilte. Oorverdovend. Op dit moment is elkaar vasthouden het allerbelangrijkste."

Een woordvoerder van Qmusic laat weten dat de radiozender het belangrijk vindt dat Verschuuren 'alle ruimte krijgt om dit een plekje te geven'. "Het is op dit moment niet te zeggen wanneer Domien weer te horen is." Tot die tijd wordt hij vervangen door collega Joost Swinkels.

Ernstig ongeluk in Etten-Leur

Het gaat om het ernstige ongeluk in Etten-Leur op de Zevenbergseweg op Bevrijdingsdag. Een motorrijder en bakwagen botste frontaal en daarbij kwam de motorrijder om het leven.