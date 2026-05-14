Als de muziek speelt gaat de zon schijnen: Breda Jazz van start

In Breda is donderdag, op Hemelvaartsdag, traditiegetrouw het Breda Jazz Festival van start gegaan. Het vierdaagse festival is sinds 1971 uitgegroeid tot wat de organisatie het grootste en oudste vierdaagse jazzfestival van Europa noemt. De komende dagen zijn er in de binnenstad zo'n 270 concerten te beluisteren. Jaarlijks trekt het Breda Jazz Festival circa 250.000 bezoekers.

Rick en Jan zijn vaste bezoekers en staan vlak voor de start van het festival de regenradar te checken. "Als straks bij de opening de burgemeester zijn praatje gedaan heeft, gaat de zon schijnen", weet Jan te vertellen. En een paar minuten nadat het confettikanon de Grote Markt vol oranje en blauwe snippers heeft geschoten, wordt het inderdaad droog. Op het podium krijgt Frits Landesbergen de Breda Jazz Award uitgereikt. "Ik vind Breda een fantastisch festival waar het echt om de muziek en de muzikanten gaat. Een festival dat muzikanten uit allerlei landen verbindt en waarbij mooie spontane muziek ontstaat", zegt Frits. Frits is drummer en vibrafonist en speelt traditionele jazz. "Ik ben blij om hier de komende dagen artist in residence te zijn", zegt hij. Hij is met verschillende formaties vijf keer te horen tijdens het festival. Bovendien brengt hij met een speciaal concert een ode aan zijn onlangs overleden partner Joke Bruijs, met wie hij 23 jaar samen was.

Een van de vele streetparade bandjes in Breda (foto: Jan Peels).

Terwijl op een pleintje Jazz Sir!, een jong New Orleans-straatorkest uit Bergen op Zoom, speelt, wordt er gedanst door jong en oud. "Voor mijn driejarige dochtertje is dit de eerste keer dat ze jazzmuziek hoort en ze kan niet stil blijven staan. Hartstikke leuk, want muziek hoort bij je opvoeding", vertelt een trotse moeder terwijl ze naar haar dochter kijkt. Voor het grote podium op de Grote Markt wordt geswingd door een grote groep lindyhopdansers. Daar spelen meteen na de opening Sam Ghezzi & the North Sea Dreammakers. "We zijn hier met driehonderd dansers en de muziek is heel erg aanstekelijk", vertelt een van hen als het orkest even stil is. Lindyhop is een energieke, vrolijke swingdans die eind jaren twintig is ontstaan in New York; het is een samensmelting van jazz, tapdans en charleston. Af en toe wordt ook een nietsvermoedende voorbijganger de dansvloer op getrokken.

Dansen op jazzmuziek (foto: Jan Peels).

Nadat de laatste bui is weggetrokken, zit de sfeer er meteen goed in en stromen de straten en pleinen langzaam vol. Uit alle hoeken en gaten in de stad klinkt muziek en dat gaat nog tot zondag begin van de avond door. Tot die tijd wordt er soms tot in de kleine uurtjes gespeeld. Voor kinderen is er bovendien een speciale middag onder leiding van Peer de Graaf uit Tilburg. Vrijdag zijn er 'liedjes zonder grenzen' voor kinderen én (groot)ouders, en voor de show kan iedereen een parapluutje versieren voor de Paraplu(u)tjesparade.