Van feest tot protest: studentenhuis verdwijnt na decennia

Van feesten tot in de late uurtjes tot het voorbereiden van protestacties. Als ‘De Witte Villa’ aan de Vendeliersstraat 77 in Tilburg kon schrijven, dan waren er inmiddels meerdere boeken verschenen met verhalen over het studentenhuis. Nog even, want het historische pand bij de Piushaven gaat compleet op de schop.

Met veel plezier denkt Philip Verzellenberg (62) terug aan zijn studententijd. Hij woonde tussen 1983 en 1989 in het studentenhuis, toen hij psychologie studeerde aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. "Wij waren volop aan het leven", vertelt hij lachend. "Je had vrijheid, weinig verantwoordelijkheden en vooral veel plezier. Geld hadden we niet veel, maar daar hadden we eigenlijk weinig last van." Van de katers misschien des te meer, want De Witte Villa stond ook bekend om zijn legendarische feesten. "We hadden beneden een grote ruimte en als je die leeghaalde, was dat de plek waar we een feest konden geven. We hebben ooit een feest gehad met het thema artiparty. Iedereen moest zo kunstzinnig mogelijk uitgedost zijn. Zelfs de uitnodigingen zaten onder de verfspetters", herinnert Philip zich.

Het witte gebouw is het complex aan de Vendeliersstraat in 1981. Het rechtse pand is het studentenhuis (foto: Dré van den Bogaard/Regionaal Archief Tilburg).

Het pand begon ooit als hotel met uitzicht op de Piushaven en maakte onderdeel uit van het complex Het Tapijthuis. Vroeger zaten er ook een koffiehuis en een atelier in gevestigd. Er gaan verhalen dat het hoekhuis, dat later het studentenhuis werd, ooit een bordeel was. "Die verhalen kenden wij ook, maar wij waren daar niet mee bezig. Het voelde op dat moment als ons huis", vertelt Philip.

Voorbereiden van bezetting universiteit

Eind jaren 80 was het studentenhuis ook de plek waar een grote protestactie werd voorbereid. Philip was een van de betrokkenen. "Het studentenhuis was een redelijk links actienest. Toenmalig minister Wim Deetman wilde de studiefinanciering hervormen. Wij waren tegen die 'paarse beurs'." Daarom gingen Philip en huisgenoten de barricaden op. "Niet iedereen uit ons huis deed mee, maar wel een groot deel. We hebben toen de universiteit geblokkeerd. We hadden houten palen op maat gezaagd zodat de deurklinken niet meer omlaag konden. Dat moesten we van tevoren natuurlijk opmeten." De grootste persoonlijke herinnering van Philip aan De Witte Villa gaat echter over muziek. "We waren een muzikaal huis. Zeker een derde van de bewoners maakte muziek. Ik heb er basgitaar leren spelen." Iets wat hij vandaag de dag nog altijd doet. Huis nauwelijks veranderd

Tien jaar geleden keerde Philip, die tegenwoordig in Utrecht woont, per toeval terug bij zijn oude studentenhuis. "Ik was eerlijk gezegd verbaasd dat het nog verhuurd werd. Ik liep met een goede vriend bij de Piushaven toen hij naar De Witte Villa wees. Er woonde een vriendin van hem. Na een appje konden we even binnenkijken. Alleen de keuken was opgeknapt, maar de wc, badkamer en kamerindeling waren nog precies hetzelfde. Het voelde ook wel als thuiskomen." Het complex gaat verdwijnen. Waar nu het studentenhuis staat, komen onder andere 32 zelfstandige studio’s voor studenten. Maar eerst is er zondag dus de reünie met oud-bewoners. Of het net zo eindigt als bij een ander afscheidsfeest bij een studentencomplex in Tilburg? "Na de barbecue gaat waarschijnlijk symbolisch de fik erin", zegt Philip met een knipoog. "Beter afscheid nemen met een knal dan als een nachtkaars laten uitgaan."

