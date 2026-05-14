Soapserie DESO gaat nog even door: Osse club speelt bizar duel

Het seizoen van voetbalclub DESO heeft wel iets weg van de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Nadat de club onlangs in het nieuws kwam vanwege de ‘oorbijtwedstrijd’ tegen BVV, moest er woensdagavond opnieuw een wedstrijd worden uitgespeeld tegen een Bossche tegenstander. En in dat kwartier gebeurde er een heleboel.

De wedstrijd tussen DESO uit Oss en DBN’22 uit Den Bosch eindigde afgelopen zondag in 2-6 voor de gasten. Maar wat bleek, het duel was door de scheidsrechter na overleg met beide aanvoerders te vroeg afgefloten. De KNVB wilde daarom dat het restant van ongeveer een kwartier op woensdagavond werd uitgespeeld.

DBN’22 had zoveel personele problemen dat het maar met negen man aan de aftrap stond. DESO had er precies elf. “We zagen dat DBN'22 vanwege meerdere afmeldingen maar met negen man speelde, waaronder een aantal spelers op leeftijd van de technische staf. We besloten toen maar om flink gas te geven”, zegt DESO-trainer Jeffry van Oss. In het laatste kwartier plus extra tijd scoorde DESO vier keer en stond er een 6-6 eindstand op het scorebord. Een belangrijk punt voor de Osse club, want in de vierde klasse C verlieten ze de laatste plek.

"We hebben het weer in eigen hand."

“We stonden er best goed voor, maar na het incident tegen BVV kregen we vier punten in mindering. Daardoor stonden we op gelijke hoogte met VITA, maar met een minder doelsaldo", zegt Van Oss. "Komende zondag bij de laatste speeldag is beslissend wie er degradeert en wie er de finale van de nacompetitie speelt. We hebben het weer in eigen hand.” De Ossenaar noemt de afgelopen periode hectisch. “Het is breed uitgemeten wat er bij DESO is gebeurd. Het begint een beetje een soapserie te worden. Natuurlijk wil ik het het liefst over voetbal hebben. We zijn vroeger op voetbal gegaan omdat we dat de leukste sport vonden."