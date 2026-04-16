'Oorbijtwedstrijd' sportief uitgespeeld, maar schaamte overheerst bij BVV

De Bossche amateurclub BVV was eind maart ongewild landelijk nieuws. Bij een vechtpartij tijdens de wedstrijd tegen DESO werd bij een Ossenaar een deel van een oor afgebeten. Donderdagavond werden de laatste tien minuten van het duel zonder problemen uitgespeeld. Bij BVV is er veel schaamte over wat er is gebeurd. “Dit is verschrikkelijk om mee te maken”, zegt voorzitter Robert Verhoeven.

Nee, gezellig was het donderdagavond niet op het sportpark van BVV in Den Bosch. Voor de resterende tien minuten van het eerder gestaakte duel werden alleen de spelers en stafleden van beide clubs toegelaten. Er waren geen trainingen van andere teams en de kantine ging op slot.

Een reden voor het sluiten van het sportpark was onder andere het gerucht dat er mogelijk ‘ongenode gasten’ zouden komen. “Wij als amateurclub willen niet betrokken zijn bij problemen tussen fans van twee profclubs”, zegt Verhoeven. “We wilden geen enkel risico lopen en besloten om het sportpark dicht te gooien. Gelukkig is alles prima en sportief verlopen. Beide clubs wilden het liefst niet voetballen, maar we hebben nu voldaan aan de verplichting vanuit de KNVB.” Volgens een woordvoerder van DESO had BVV het donderdagavond 'supernetjes' geregeld.

De wedstrijd werd donderdagavond hervat bij een 3-0 stand voor BVV. Beide teams stonden vanwege eerder gegeven rode kaarten maar met acht spelers op het veld. In de tien minuten die nog gespeeld werden, scoorde BVV nog eens drie keer: eindstand 6-0.

De burenruzie krijgt nog wel een staartje, want de aanklager van de KNVB onderzoekt de zaak. “We weten dat er een sanctie gaat komen, want publiek op het veld is niet toegestaan. Wel hebben we hopelijk voldoende aangetoond dat we tijdens en na het incident goed hebben gehandeld. Naar vermogen uiteraard, want we hebben niet de middelen om stewards of beveiligers in te zetten. Hopelijk houdt de KNVB daar rekening mee en valt de zwaarte van de sanctie mee”, zegt Verhoeven.

Volgens de voorzitter slaagden vrijwilligers er na een eerste vechtpartij in om het publiek van het veld te krijgen. Ook werd de politie ingeschakeld. “Maar aan de andere kant was er een nieuwe vechtpartij tussen toeschouwers, er waren geen spelers van BVV en DESO bij betrokken. Daarbij is helaas een slachtoffer gevallen, al was dat bij ons op zondag nog niet bekend. Een bizar incident wat we maandag via Omroep Brabant moesten lezen."

Meerdere individuen hebben aangifte gedaan van de vechtpartij en de politie is nog bezig met het onderzoek.