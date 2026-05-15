Joris geniet van plot Schotse voetbalcompetitie na nachtmerrie van 1986

Edinburgh bruist van spanning. In tegenstelling tot the usual suspects Celtic en Rangers maakt dit jaar de plaatselijke voetbaltrots Hearts of Midlothian kans om zaterdag geschiedenis te schrijven en zich te kronen tot kampioen van de Schotse voetbalcompetitie. De Tilburgse schrijver en voetballiefhebber Joris van de Wier woont al jaren in Edinburgh en geniet met volle teugen van de spannende ontknoping van de Schotse voetbalcompetitie dit jaar. "Als ze kampioen worden, staat de stad op zijn kop", zegt hij.

Een kampioenschap van Hearts zou een bijzondere gebeurtenis zijn. Normaal gesproken maken alleen Celtic en Rangers de dienst uit in de Schotse voetbalcompetitie. De laatste club die naast deze twee traditionele topclubs de Schotse landstitel veroverde, was Aberdeen in 1985. Ongeloof

Om kampioen te worden, volstaat voor Hearts zaterdag, in de laatste competitiewedstrijd, winst of gelijkspel tegen de rechtstreekse concurrent Celtic in Glasgow. Even leek het erop dat Hearts of Midlothian woensdagavond al kampioen zou worden, omdat Celtic leek te blijven steken op een 2-2 gelijkspel bij Motherwell. Een discutabele penalty in de 95e minuut voorkwam dit echter, tot ongeloof van veel Schotse voetbalfans. "De spanning is erg hoog opgelopen bij de fans", zegt Van de Wier. "Mensen bedenken complottheorieën en denken dat het voetbal corrupt is als Hearts geen kampioen wordt."

