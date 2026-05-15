Joris geniet van plot Schotse voetbalcompetitie na nachtmerrie van 1986
Edinburgh bruist van spanning. In tegenstelling tot the usual suspects Celtic en Rangers maakt dit jaar de plaatselijke voetbaltrots Hearts of Midlothian kans om zaterdag geschiedenis te schrijven en zich te kronen tot kampioen van de Schotse voetbalcompetitie. De Tilburgse schrijver en voetballiefhebber Joris van de Wier woont al jaren in Edinburgh en geniet met volle teugen van de spannende ontknoping van de Schotse voetbalcompetitie dit jaar. "Als ze kampioen worden, staat de stad op zijn kop", zegt hij.
Een kampioenschap van Hearts zou een bijzondere gebeurtenis zijn. Normaal gesproken maken alleen Celtic en Rangers de dienst uit in de Schotse voetbalcompetitie. De laatste club die naast deze twee traditionele topclubs de Schotse landstitel veroverde, was Aberdeen in 1985.
Ongeloof
Om kampioen te worden, volstaat voor Hearts zaterdag, in de laatste competitiewedstrijd, winst of gelijkspel tegen de rechtstreekse concurrent Celtic in Glasgow. Even leek het erop dat Hearts of Midlothian woensdagavond al kampioen zou worden, omdat Celtic leek te blijven steken op een 2-2 gelijkspel bij Motherwell. Een discutabele penalty in de 95e minuut voorkwam dit echter, tot ongeloof van veel Schotse voetbalfans.
"De spanning is erg hoog opgelopen bij de fans", zegt Van de Wier. "Mensen bedenken complottheorieën en denken dat het voetbal corrupt is als Hearts geen kampioen wordt."
Hearts of Midlothian werd vier keer eerder kampioen van Schotland. De laatste keer in 1960. In 1986 was de club er wel dichtbij, maar dat jaar eindigde voor de club in een heuse nachtmerrie. De supporters zijn er dan ook fel op gebrand om te winnen zaterdag. "Voetbal is hier heel belangrijk. Voor veel supporters bijna net zo belangrijk als familie. In iedere pub en overal waar je komt, gaat het over de titelstrijd", merkt de Tilburger op.
Schoonfamilie
Ook Van der Wier en zijn schoonfamilie leven toe naar de allesbeslissende wedstrijd. "Mijn vriendin, haar vader en haar broer zijn allemaal voor Hearts. Mijn schoonvader belandde deze week in het ziekenhuis. Hij gaf bijna niks om zijn diagnose, maar vreesde dat hij de wedstrijd zou missen. Hij moést er bij zijn", lacht de sportjournalist.
De Tilburger zei in 2014 zijn veilige baan op en verhuisde naar Schotland om daar een jaar lang Hearts of Midlothian te volgen. Dit leidde tot het boek 'Glorious Hearts', waarin de voetballiefhebber doordringt tot de diepste krochten van de Schotse voetbalcultuur.
Zelf zit Van der Wier zaterdag op de perstribune. "Zo kan ik de spanning van beide kanten bekijken, maar ik hoop ook dat Hearts wint. Sinds ik de club heb gevolgd voor mijn boek heb ik veel sympathie voor de club gekregen. En Celtic wint altijd dus dit zou goed zijn voor het Schotse voetbal."
Oud-RKC'er hoopt op kampioenschap
Jordi Altena uit Sleeuwijk kan zaterdag kampioen worden met de schotse club. De oud-RKC'er maakte vorig jaar in korte tijd zoveel indruk, dat Hearts hem in de winter voor anderhalf miljoen euro overnam. Een kampioenschap met die club, op het hoogste niveau in Schotland, zou de ultieme kers op de taart zijn voor Altena.