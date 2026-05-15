Kamperen met 1 graad op de thermometer: 'Afzien'

Met een dieptepunt van 1 graad op de thermometer was het afgelopen nacht bibberen op de camping in Chaam. De echte kampeerliefhebber laat zich dit hemelvaartweekend niet uit het veld slaan. Sterker nog: camping De Flaasbloem staat voor 97 procent vol. Ironisch genoeg wordt het volgend weekend dik 25 graden.

“Afzien! Ik had gedroomd van tropische temperaturen. Ibiza zat niet helemaal in het budget”, lacht Simon Hilkhuysen uit Zevenbergen. Toch gaat de barbecue zo aan. “Gewoon daar onder de tent”, zo wijst hij aan, met een pak braadworsten in zijn hand. De kachel houdt de familie voorlopig warm. “Het was verrekes koud”, weet Josine Severijns (50) uit Dongen. “Heerlijk campingweer hoor”, zegt ze sarcastisch. Of ze niet beter volgend weekend had kunnen boeken? “Haha, grapjas! Het mooie weer komt als we weer moeten gaan werken.”

Deze groep uit Dongen maakt er het beste van (foto: Raymond Merkx).

Vriespunt

Toch is het allesbehalve rustig op de camping in Chaam. “Een Nederlander houd je niet zomaar bij z’n vakantie vandaan”, weet directeur Edward Nederend van RCN de Flaasbloem. Volgens Weerplaza was het absolute dieptepunt in Chaam afgelopen nacht 0,9 graad om 5 uur 20, met een grastemperatuur van -2,1 graden. Nederend: “Dan denk ik toch wel even aan de stoere tentkampeerder.”

Een dikke trui houdt je lekker warm (foto: Raymond Merkx).

Met een dikke fleece-trui en een warm kopje thee zit de 67-jarige Trudie Sluimers uit het Zuid-Hollandse Klaaswaal onder de luifel te schuilen voor de regen. “Het is heel koud, maar wel prima te doen. Ik ben meer een mooiweerkampeerder”, lacht ze. “We organiseren extra activiteiten, ook leuke dingen voor de kinderen en de verwarming in de brasserie staat net een tandje hoger”, vertelt de directeur. Met het warme Pinksterweekend staat de camping echt 100 procent vol, verwacht de directeur. “25 graden, ik kijk ernaar uit!”