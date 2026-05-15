Man opnieuw betrapt met vals rijbewijs en met drugs op: auto afgepakt

De verkeerspolitie heeft donderdagavond in Oss een bestuurder in de kraag gevat die voor de tweede keer werd betrapt met een vals rijbewijs. Alsof dat nog niet genoeg was, bleek de man ook onder invloed van cannabis te rijden.

Agenten kregen de man al rijdend in het vizier. Bij een zoekronde in de politiesystemen bleek dat hij mogelijk helemaal geen rijbewijs had. Genoeg reden voor de agenten om de auto aan de kant te zetten.

Na een test bleek al snel dat de man onder invloed was van cannabis. Daarop besloten agenten hem aan te houden. De bestuurder liet de agenten een foto van een Bulgaars rijbewijs zien.

Nog nooit een rijbewijs

De man werd overgebracht naar het bureau voor een bloedproef. De agenten vertrouwden het rijbewijs niet en besloten het na te laten trekken door de Koninklijke Marechaussee. Uit onderzoek bleek dat het rijbewijs niet alleen vals was, maar dat de bestuurder zelfs nog nooit een rijbewijs heeft gehad.

Opnieuw betrapt

Daar kwam nog bij dat de bestuurder twee dagen eerder ook al tegen de lamp was gelopen. Ook toen werd hij in Oss betrapt op rijden zonder rijbewijs en zat hij onder invloed van drugs achter het stuur.

De auto van de man is in beslag genomen. De verkeersofficier beslist of hij zijn wagen ooit nog terugkrijgt, of dat die definitief onder de veilinghamer verdwijnt.