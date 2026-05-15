Joep in finale van songfestival met Malta: 'Waanzinnig leuk'

Een moment vol 'ontlading en dramatiek' toen de Eindhovense songwriter Joep van den Boom (24) hoorde dat Malta zaterdag in de finale staat van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Hij heeft meegewerkt aan het nummer Bella. "Het is een supergrote eer", zegt Joep.

De Eindhovenaar zat samen met zijn Maltees team in de iconische Green Room te wachten op het verlossende antwoord tijdens de tweede halve finale in de Stadthalle in Wenen. En ja hoor, het was goed nieuws. "Op een gegeven moment hoor je je naam en dan is het schreeuwen", zegt hij een dag later. "Het was waanzinnig leuk." Als kind was het altijd al zijn droom om eens naar het Songfestival te gaan. Daarbij speelt vooral mee dat zijn moeder Zweeds is en dat daar de Europese liedjeswedstrijd enorm leeft. "Dat is daar als kijken naar een Champions League finale." Nu heeft hij van begin tot eind meegewerkt aan het Songfestivalnummer Bella. In Malta won het lied in januari de nationale finale en zaterdag zingt zanger Aidan het nog eens, maar dan in de grote finale in Wenen. "Het is een supergrote eer."

Geen extravagant nummer

Joep zette zijn eerste stappen in de Songfestival-wereld op het conservatorium in Enschede, waar hij vier jaar op school heeft gezeten. Daar heeft hij contacten gelegd in Engeland en België. "Die zaten in dat Eurovisie circuitje. Het is via, via, via gegaan", zegt hij. Al ben je er dan nog niet. Volgens Joep moet je hard blijven werken, geïnteresseerd blijven in nieuwe dingen en nieuwe contacten blijven leggen. "Zo ineens kom je in dat wereldje." Waar veel optredens op het Songfestival doorgaans extravagant over de top zijn, is er bij Malta geen sprake van excessieve toeters en bellen. Joep en zanger Aiden kozen bewust voor een andere koers. "Het is niet geschreven voor Eurovisie. Niet zo van: laten we deze en deze elementen erin stoppen", legt hij uit. "Het is een echt verhaal over de geschiedenis van Malta."

Het moment van ontlading toen ze hoorden dat ze in de finale staan (foto: Eurovisie Songfestival).

'Keihard vechten'

Naast historisch is het ook een romantisch nummer. Het gaat over liefde en zoals Joep het zegt: 'de beauty van een relatie'. "In plaats van dat je met wrok en haat terugkijkt, dat je terugkijkt naar de genietmomentjes die je had met diegene", zegt hij. Kortom: "De liefde en het verdriet tegelijk, dat is Bella." Joep is heel benieuwd hoe hoog het nummer zaterdag eindigt. Alleen al dat miljoenen mensen het nummer horen, vindt hij spannend. "We gaan er keihard voor vechten om dat zo goed mogelijk te doen." En kan Nederland op hem terugvallen, als 'we' volgend jaar wel weer meedoen? "Absoluut", zegt hij overtuigend. "Het Songfestival is een plek waar je een verhaal kwijt kan. Dit jaar ben ik er voor Malta ingedoken en ik zou het zou superleuk vinden om dit voor Nederland te doen."

Waarom doet Nederland niet mee? Omroep AVROTROS wil niet meedoen aan het Eurovisie Songfestival, omdat Israël mag deelnemen van organisator EBU. Dit zou niet samengaan met de 'publieke waarden' van de omroep.

Kijk hier de inzending van Malta. Geschreven door Joep: