Bossche hockeysters weer in finale, maar niet tegen favoriet SCHC

De hockeysters van Den Bosch gaan komende week strijden om de 24ste landstitel. Zaterdagmiddag wonnen de Bosschenaren met 3-2 van Kampong en daarmee staan ze in de finale van de play-offs. Tegenstander is niet favoriet SCHC, maar Amsterdam dat na shoot-outs won.

De wedstrijd tegen Kampong leek zaterdag na een late 2-2 -en de 1-1 in de heenwedstrijd- af te stevenen op shoot-outs, maar daar dacht Joosje Burg anders over. De Veghelse maakte in de slotminuut de 3-2 en zorgde daarmee voor de finaleplek van Den Bosch.

Een finale die gezien de historie niet verrassend is, want in de 27 keer dat de dames van Den Bosch play-offs speelden, haalden ze 25 keer de finale. Maar dit seizoen is de ploeg van trainer Marieke Dijkstra niet zo oppermachtig als voorgaande jaren. Zo werd de finale van de Euro Hockey League verloren van SCHC.

Eerste wedstrijd in Amsterdam

Zaterdag 23 mei om 12.45 uur wordt de eerste wedstrijd van de finale gespeeld. De return is twee dagen later. De tegenstander is Amsterdam, dat verrassend genoeg won van SCHC. De ploeg uit Bilthoven verloor dit seizoen nog geen wedstrijd en de eerste landstitel in de clubgeschiedenis moest een beloning worden voor de ploeg van Brabanders Yibbi Jansen, Renee van Laarhoven en Marleen Jochems.

Na een 3-2 nederlaag in de play-offs tegen Amsterdam, volgde zaterdag een 1-0 overwinning. De shoot-outs werden het beste genomen door de Amsterdammers en dus moet SCHC nog langer wachten voordat het zich landskampioen mag noemen.