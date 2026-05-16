Bijenkast van 81-jarige Maria gestolen: 'Ze heeft vannacht niet geslapen'

De 81-jarige Maria Aarts uit Asten is diep geraakt nadat haar bijenkast deze week is gestolen van een terrein bij de ingang van Moorsel richting de Strabrechtse Heide. Volgens haar dochter Alexandra Crouwers gaat het hier vermoedelijk om bijendieven. “Mijn moeder is er echt van ontdaan en heeft er niet van kunnen slapen.”

Grote emotionele waarde Voor Maria zijn de bijen veel meer dan een hobby. Ze begon er op haar 75e mee, maar doet het met veel passie. “Ik schrok zelf ook van de hoeveelheid inzet die erbij komt kijken”, zegt Alexandra.

De kast stond er nog maar een paar dagen toen Maria vrijdagmiddag ontdekte dat die verdwenen was. Hij was volgens haar dochter bovendien vastgezet met een spanband. “Toch is hij gewoon meegenomen.”

Sindsdien gebruikt Maria het terrein onder meer voor haar bijenkasten. De plek waar de kast stond was bewust gekozen. “Het ging om een gesplitst bijenvolk”, legt Alexandra uit. “Dat moet apart staan van de andere kasten in de tuin, anders vliegen ze terug.”

De bijenkast stond op het familieterrein van Maria in Lierop, vlak bij Moorsel in de gemeente Someren. Die plek kent een beladen geschiedenis: in 2019 werd het voormalige familiebos getroffen door de letterzetter , waardoor alle dennenbomen afstierven en het gebied veranderde in een kale vlakte.

Het werk is intensief. “Je bent de hele zomer bezig met het welzijn van zo’n volk en moet beschermende kleding dragen. Ze heeft ook een tuin die ecologisch goed in orde is, ze is echt begaan met de natuur.”

In de tuin heeft haar moeder meerdere kasten staan. “Daar zit ze elke avond op een bankje naar te kijken, met haar kat naast haar”, vertelt Alexandra. “Mensen kunnen echt een emotionele band opbouwen met zo’n bijenvolk. Ze voelt zich enorm verantwoordelijk voor die dieren.”

Volgens haar Alexandra speelt ook familiegeschiedenis mee. “Ze doet dit ook ter nagedachtenis aan haar vader, die ook bijen als boer had. Dat maakt het extra belangrijk voor haar.

Eerder al vernieling

Het is niet de eerste keer dat het misgaat op het terrein. Vorig jaar werd er al een bijenkast omver getrapt, waarbij een volledig bijenvolk verloren ging. “Dat was toen al een enorme schok”, zegt Alexandra. “En nu is er gewoon weer een volk verdwenen.”

Juist om herhaling te voorkomen, besloot Maria deze keer een kast bewust dichter bij het zandpad te plaatsen. “Ze hoopte dat het op die manier veiliger zou zijn en dat mensen zouden helpen opletten”, aldus Alexandra. Dit mocht helaas niet baten.

Bijendieven

Dochter Alexandra vermoedt dat er bijendieven hebben toegeslagen. “Zo’n kast is zwaar, die neem je niet zomaar even mee. Het moet haast wel met een auto zijn gebeurd”, zegt ze. Ze is boos en verdrietig tegelijk. “Het gaat niet alleen om de waarde van de kast, maar vooral om het feit dat ze een heel bijenvolk kwijt is geraakt. Mensen beseffen niet wat dat met iemand doet.”

Volgens haar speelt ook mee dat bijenvolken in sommige gevallen extra waarde kunnen krijgen, bijvoorbeeld als het om zeldzame soorten gaat. De familie maakt daarbij een duidelijk onderscheid met het incident van vorig jaar. “Dat leek meer op baldadigheid van jongeren, zonder echt besef van wat ze aanrichtten”, zegt Alexandra. “Maar dit is doelbewust iets meenemen."

Maria is van plan om aangifte te doen. De familie hoopt dat de diefstal serieus wordt opgepakt. Alexandra heeft daarnaast een duidelijke boodschap voor de daders: “Doe dit niet. Breng het volk terug en doe nou niet zo stom.”