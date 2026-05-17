Sterk Willem II naar finale play-offs: 'Ons team heeft zoveel vechtlust'

Het vertrouwen bij Willem II is groot dat de club binnen een jaar terugkeert naar de Eredivisie voetbal. Komende week spelen de Tilburgers de finale van de play-offs, waarin het moet afrekenen met FC Volendam of Telstar. Kind van de club Uriël van Aalst (19) kijkt met een positief gevoel naar de eindstrijd. "Er liggen zeker kansen voor ons."

Van Aalst voetbalt al sinds zijn tiende bij Willem II en is geliefd bij de supporters. Zaterdagavond kon hij feestvieren na de 2-0 winst op Almere City FC, maar er was ook een persoonlijk feestje vanwege de 1-0 die hij maakte. "Ik dacht dat de keeper de bal weg zou koppen of schoppen, maar toen zag ik dat hij 'm aan wilde nemen. Ik pakte de bal af en schoot binnen", blikt de middenvelder terug op zijn goal. "Ja, deze positie bevalt me wel, ik kan om de diepste spits heen zwerven."

De laatste tegenstander deze play-offs is de nummer zestien van de Eredivisie. Willem II is daarin volgens de inwoner van Hilvarenbeek zeker niet kansloos. "We gaan ons de komende dagen zo goed mogelijk voorbereiden. Natuurlijk zijn we blij met de finaleplek, maar er wacht ons een flinke uitdaging. Er liggen kansen, we willen zo snel mogelijk omhoog naar de Eredivisie." Vleugelaanvaller Nick Doodeman vindt dat Willem II is gegroeid tot een vrijwel niet te kloppen ploeg. "Tijdens de tweede seizoenshelft en nu tijdens de play-offs laten we zien een stabiel team te zijn. We vertrouwen op ons verdedigend blok en anders hebben we nog een fantastische keeper. Heel ons team heeft zoveel vechtlust. Het is misschien niet altijd spectaculair wat we laten zien, maar het draait om winnen."

"Wie de tegenstander is, maakt niet uit."

Vertrouwen kan ook in de finale het verschil maken. En met dat vertrouwen zit het wel goed bij Doodeman. "We gaan vol voor de winst, anders hebben we heel dit seizoen voor niks gevoetbald. Wie de tegenstander is in de finale maakt niks uit, we willen onze goede reeks nog twee wedstrijden voortzetten." Zondag staat herstellen op het programma en daarna gaat de knop om richting de heenwedstrijd op woensdagavond in Tilburg. "Een ijsbadje, sauna en een behandeling, we worden ongetwijfeld in de watten gelegd. Maar daarna gaan we ons voorbereiden op de finale. Met als voordeel dat we een dag meer rust hebben dan onze tegenstander die deze zondag nog in actie komt."