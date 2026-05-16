Willem II schakelt Almere City FC uit en gaat naar finale van play-offs

Willem II heeft een grote stap gezet richting een terugkeer naar de Eredivisie. De Tilburgers wonnen zaterdagavond in een sfeervol Koning Willem II Stadion met 2-0 van Almere City FC en plaatsten zich voor de finale van de play-offs. De tegenstander in de eindstrijd komt uit het duel tussen FC Volendam en Telstar op zondagmiddag.

In de heenwedstrijd van de halve finale tegen Almere City FC wonnen de Tilburgers met 0-1 en dus had het goede papieren om richting finale te gaan. Het moest zaterdagavond in de return gebeuren en dat werd een interessant duel.

Het seizoen van Willem II is er eentje in de categorie 'opmerkelijk'. Met het ingaan van de winterstop stonden de Tilburgers negende en was er veel kritiek op hoofdtrainer John Stegeman. De clubleiding bleef vertrouwen houden in Stegeman en in 2026 waren de resultaten beter. Als nummer drie op de ranglijst ging Willem II de play-offs in, waarin het afrekende met RKC Waalwijk .

Kansen aan beide kanten

Voor rust vielen er geen goals, maar er gebeurde van alles in het Koning Willem II Stadion. Willem II was dreigend met meerdere kansen, maar ook aan de andere kant waren er dreigende momenten. De gasten uit Almere scoorden na een kwartier voetballen, waarbij de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Boeiende tweede helft

Ook in de tweede helft was het geen moment saai. Willem II was al na een paar minuten heel dicht bij de 1-0, maar de inzet van verdediger Finn Stam belandde op de paal. Aan de andere kant kon spits Ferdy Druijf een gevaarlijke voorzet net niet het laatste zetje geven. Na een uur spelen ontplofte het Koning Willem II Stadion. Doelman Tristan Kuijsten ging gruwelijk in de fout en Uriël van Aalst profiteerde: 1-0.

Het laatste kwartier lag bijna de gelijkmaker tegen de touwen. Druijf verscheen alleen voor keeper Thomas Didillon-Hödl, maar tikte de bal naast. Aan de andere kant liet invaller Amine Et-Taïbi zien hoe je wel moet scoren. De invaller nam een volley vol op de wreef en schoot snoeihard de 2-0 op het scorebord. De supporters staken uit vreugde fakkels af, wat de club ongetwijfeld weer op een boete komt te staan.

Tegenvaller voor Willem II was het uitvallen van Calvin Twigt. De middenvelder werd op schandalige wijze uit het veld geschopt door Milan de Haan, die daarvoor de rode kaart kreeg.

Finale

De heenwedstrijd in de finale is komende woensdag om 18.45 uur in Tilburg, de return is op zaterdag 23 mei om 20.00 uur. De tegenstander komt uit het duel tussen FC Volendam en Telstar op zondagmiddag. Bij winst van FC Volendam is Telstar de tegenstander van Willem II en dat was vorig jaar ook de finale van de play-offs.