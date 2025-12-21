Willem II stelt opnieuw teleur, maar er zijn ook Brabantse lichtpuntjes

Het is voor bijna alle clubs winterstop in de Keuken Kampioen Divisie. Een goed moment om naar de prestaties van de Brabantse clubs te kijken. Met daarbij een aantal ploegen die (zwaar) tegenvallen, maar ook teams die in positieve zin verrassen.

Willem II en trainer John Stegeman zijn tot nu toe nog geen succesvol huwelijk gebleken. De degradant werd vooraf gezien als een serieuze kandidaat voor promotie, maar de prestaties vallen tegen. Ondanks investeringen in de spelersgroep werd er in 21 wedstrijden slechts 27 keer gescoord. Daarmee staat Willem II bij de onderste ploegen op de ranglijst. Directe promotie lijkt, gezien de achterstand op ADO Den Haag en SC Cambuur, inmiddels onhaalbaar. Voor de Tilburgers rest voorlopig vooral de opdracht om de play-offs te bereiken. Als nummer negen van de ranglijst zal de ploeg daarvoor eerst beter moeten presteren. Trainer John Stegeman begrijpt de ontevredenheid bij de supporters. “We willen op een bepaalde manier voetballen die overslaat op het publiek, maar dat gaat momenteel moeizaam. Niemand is tevreden met wat we laten zien. Het moet beter en het kan beter, dat is het vertrekpunt. Ik ben zelf de grootste criticaster. Ja, ik denk dat het wel goedkomt”, zegt Stegeman.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

RKC Waalwijk stelt dit seizoen teleur met een dertiende plaats op de ranglijst, al komt de ploeg maandagavond nog in actie tegen Jong Ajax. Waar het afgelopen week in de KNVB Beker nog overtuigend won van HSC’21 (0-9 winst), verloopt het in de competitie een stuk moeizamer. Technisch directeur Bernard Schuiteman sprak voor de start van het seizoen de ambitie uit om zo snel mogelijk terug te keren naar de Eredivisie, maar voorlopig zal RKC eerst moeten proberen het linkerrijtje te bereiken.

Opvulling

TOP Oss wilde dit seizoen, zo gaf trainer Sjors Ultee vooraf aan, meer zijn dan alleen opvulling in de competitie. Vooralsnog lijkt de club sportief gezien echter vooral die rol te vervullen. Hoewel TOP Oss meerdere wedstrijden pas in de absolute slotfase verloor, staat de ploeg van Ultee alleen boven Jong Ajax en Vitesse, dat het seizoen begon met een straf van twaalf minpunten.

Drie plaatsen hoger staat Helmond Sport, maar ook daar overheerst teleurstelling. De al jaren ambitieuze club waagde tussen 2022 en 2025 meerdere pogingen om te promoveren naar de Eredivisie, maar wist in die periode niet eens de play-offs te bereiken. Onder de nieuwe trainer Jurgen Seegers en in het nieuwe stadion is het dit seizoen vooralsnog vooral wisselvallig. Lichtpuntjes

Toch zijn er ook positieve uitschieters dit seizoen. FC Den Bosch presteert met bescheiden middelen opvallend goed. De Bosschenaren staan zesde op de ranglijst en maken een serieuze kans om zich te plaatsen voor de play-offs om promotie. Een ander hoogtepunt voor de ploeg van trainer Ulrich Landvreugd is de bekerloting: begin 2026 ontvangt FC Den Bosch PSV in de KNVB Beker. De Congolees-Franse aanvaller Kevin Monzialo is de meest in het oog springende speler. Met dertien doelpunten heeft hij een groot aandeel in het succes. Daaromheen staat een uitgebalanceerde mix van ervaren krachten en jonge talenten. Trefzekere spits

Ook Jong PSV doet het uitstekend. De Eindhovense beloften staan verrassend vierde. Vorig seizoen eindigde Jong PSV nog als achttiende, maar trainer Stijn Schaars beschikt dit jaar over een sterk en stabiel team. Vooral spits Robin van Duiven maakt indruk met veertien doelpunten.

Thijs Muller maakt indruk bij FC Eindhoven (foto: Joris Verwijst/Orange Pictures).