RKC Waalwijk haalt net niet de 10 en wint bekerwedstrijd met 0-9

RKC Waalwijk is donderdagavond over HSC'21 heen gewalst tijdens een wedstrijd in de tweede ronde van het KNVB Bekertoernooi. De Keuken Kampioen Divisieclub wist in Haaksbergen maar liefst negen keer te scoren. Ze heeft zich hiermee geplaatst voor de achtste finales. Op dezelfde avond werd Willem II op eigen veld geklopt door het in de Eredivisie uitkomende Sparta: 1-5.

De toon van de avond in de Overijsselse plaats werd al na een kwartier gezet door RKC'er Tim van der Leij die toen het eerste doelpunt wist te maken. Daarna nam het tempo toe en vloog de ene na de andere bal achter de keeper van de Derde-Divisieclub.

Drie doelpunten in één helft voor Van der Leij

Bij het ingaan van de rust stond de thuisclub al met 0-5 achter. Dat was mede het gevolg van een 'hattrick' voor Van der Leij, die dus driemaal scoorde.

In de tweede helft ging de ploeg uit Waalwijk vrolijk door met het doelpunten maken. Zo wist Jordi Altena zijn tweede binnen te schieten en was er voor HSC '21 geen eer te behalen. RKC slaagde er net niet in om de tien te halen.

Het is een van de drie Brabantse ploegen die zich bij de laatste zestien hebben geplaatst. PSV was te sterk voor GVVV en FC Den Bosch kwalificeerde zich moeizaam ten koste van de amateurs van Katwijk. De loting wordt vrijdag vanaf vijf uur 's middags verricht in een programma, dat live op ESPN tv wordt uitgezonden.