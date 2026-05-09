Promotie lonkt voor Willem II na winst op RKC met emotioneel doelpunt
Willem II gaat ten koste van RKC naar de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. In Tilburg werd het zaterdagmiddag 1-1, maar doordat Willem II eerder in Waalwijk met 0-1 won, zijn het de Tricolores die verder gaan. De grote man bij de Tilburgers was Mounir El Allouchi. Vorige week verloor hij zijn dochtertje, dat maakte ook in het stadion veel emoties los na een doelpunt.
De eerste wedstrijd in het tweeluik van de streekderby werd met 0-1 gewonnen door de Tilburgers. De inzet is zaterdagavond dan ook hoog: een plek in de halve finale van de play-offs om promotie staat op het spel.
Na het startsignaal krijgt Willem II binnen dertig seconden al de kans om op voorsprong te komen. Siegert Baartmans komt oog in oog met RKC-keeper Yannick van Osch te staan, maar ziet de keeper nét redding brengen.
Waar in de eerste tien minuten vooral Willem II aan zet is, krijgt RKC vlak daarna een grote kans. Toch schiet Denilho Cleonise vanaf een meter of tien naast het doel.
Van het spectaculaire begin is vervolgens de rest van de eerste helft weinig meer te zien. De bal werd rustig rondgespeeld en het spel was vooral heel slordig.
Emotionele goal
In de tweede helft kennen de Tilburgers bijna net zo’n flitsende start als in de eerste. Binnen een minuut doet er zich opnieuw een grote kans voor. Finn Stam komt door aan de rechterkant en legt de bal strak voor op Mounir El Allouchi.
De 31-jarige middenvelder bracht vorige week het verdrietige nieuws naar buiten dat hij zijn dochtertje is verloren. Nu maakt hij de 1-0 door de bal tegen de touwen te werken. De emotie is na zijn goal dan ook goed zichtbaar, niet alleen bij hem, maar ook op de tribunes.
Na de goal weet RKC snel weer op gelijke hoogte komen. Richard van der Venne kan vrij uithalen vanaf de rand van de zestien, maar mist overtuiging en schiet recht in de handen van de keeper. De Ossenaar krijgt nog een identieke mogelijkheid, maar de bal komt opnieuw niet voorbij Thomas Didillon-Hödl.
Gelijkmaker
Na de goal van Willem II wordt RKC sterker. In negenenvijftigste minuut krijgt Jean-Paul Boëtius de bal net buiten de zestien aangespeeld. Hij probeert vanaf een afstand de gelijkmaker in te schieten, en dat lukt. De bal komt prachtig tot stilstand in de linkerbovenhoek van de goal van de Tilburgers. Daardoor had RKC nog maar één goal nodig om er een verlenging uit te slepen.
Door het doel heeft RKC nog maar één goal nodig om een verlenging in te spelen. En dat proberen de Waalwijkers dan ook. Speler Roshon van Eijma, van origine een centrale verdediger, wordt tien minuten voor tijd als stormram ingebracht om het tij te keren.
Hij komt uiteindelijk naast Michiel Kramer te spelen. De afzwaaiende spits moest de hele wedstrijd spelen door een schorsing van Jesper Uneken.
Door in de play-offs
Harrie Kusters krijgt in de allerlaatste seconde nog een niet te missen kans om er alsnog een verlenging uit te slepen, maar hij krijgt de bal niet in de goal. Een verlenging is van de baan en daardoor gaat Willem II ten koste van RKC door in de play-offs.
Almere City of De Graafschap wordt de tegenstander van Willem II in de halve finale. Welke van de twee het wordt, weten we zaterdagavond. Woensdag spelen de Tilburgers uit, waarna zaterdagavond de return in Tilburg volgt.