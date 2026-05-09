Promotie lonkt voor Willem II na winst op RKC met emotioneel doelpunt

Willem II gaat ten koste van RKC naar de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. In Tilburg werd het zaterdagmiddag 1-1, maar doordat Willem II eerder in Waalwijk met 0-1 won, zijn het de Tricolores die verder gaan. De grote man bij de Tilburgers was Mounir El Allouchi. Vorige week verloor hij zijn dochtertje, dat maakte ook in het stadion veel emoties los na een doelpunt.

De eerste wedstrijd in het tweeluik van de streekderby werd met 0-1 gewonnen door de Tilburgers. De inzet is zaterdagavond dan ook hoog: een plek in de halve finale van de play-offs om promotie staat op het spel. Na het startsignaal krijgt Willem II binnen dertig seconden al de kans om op voorsprong te komen. Siegert Baartmans komt oog in oog met RKC-keeper Yannick van Osch te staan, maar ziet de keeper nét redding brengen. Waar in de eerste tien minuten vooral Willem II aan zet is, krijgt RKC vlak daarna een grote kans. Toch schiet Denilho Cleonise vanaf een meter of tien naast het doel. Van het spectaculaire begin is vervolgens de rest van de eerste helft weinig meer te zien. De bal werd rustig rondgespeeld en het spel was vooral heel slordig.