Eigen doelpunt nekt RKC Waalwijk in derby tegen Willem II

Willem II heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in de play-offs door RKC Waalwijk met 0-1 te verslaan. Komende zaterdag is de return in Tilburg, waarbij wordt beslist wie er naar de derde ronde gaat.

RKC Waalwijk had er in de play-offs al een ronde opzitten, waarin het na penalty's afrekende met Roda JC. Of het de vermoeidheid of de spanning was, in de eerste helft tegen Willem II was het erg mat wat de Waalwijkers lieten zien. Het spel van Willem II ook overigens, waardoor een slaapverwekkend schouwspel te zien was.

Het enige hoogtepunt was de indrukwekkende actie van beide supportersgroeperingen voor Willem II-middenvelder Mounir El Allouchi, die vorige week een dochter verloor.

In de tweede helft was er al snel meer actie in het Mandemakers Stadion. Willem II-spits Devin Haen, die net op tijd fit bleek voor de derby, kwam vrij voor het doel van Yanick van Osch, maar de keeper wierp zich voor de bal. Aanvaller Armin Culum kreeg ook een aardige schietkans, al was zijn inzet makkelijk te pakken voor Van Osch.

Rode kaart

Na een uur spelen moest de thuisploeg met tien man verder. Spits Jesper Uneken ging er veel te hard in en moest er met een tweede gele kaart vanaf. Kort daarna sloegen de Tilburgers toe. Uit een corner was het Godfried Roemeratoe met een eigen doelpunt: 0-1.

In de slotfase bracht RKC Waalwijk-trainer Sander Duits spits Michiel Kramer in de hoop de gelijkmaker te forceren. Dat lukte niet, want Willem II, met El Allouchi als invaller binnen de lijnen, bleef eenvoudig overeind. De Tilburgers hebben zaterdag bij de return goede papieren om de derde ronde te bereiken.