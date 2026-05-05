Persoonlijk drama van middenvelder Willem II maakt indruk: 'Veel respect'

Na afloop van de met 0-1 gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk werd Mounir El Allouchi door zijn teamgenoten voor het uitvak naar voren geduwd. Hij kreeg van de Willem II-supporters een luid applaus. De middenvelder uit Roosendaal verloor afgelopen week zijn dochter en dat maakte indruk bij de club. "Heel veel respect voor Mounir dat hij er vandaag bij wilde zijn", zegt spits Devin Haen.

Spits Haen schrok enorm toen hij afgelopen week hoorde over het persoonlijke drama van El Allouchi. "Verschrikkelijk nieuws, voetbal is dan niet meer belangrijk. We wilden als selectie Mounir graag een hart onder de riem steken. Hij wilde naar de club komen, maar de trainer gaf aan dat hij voor thuis moest kiezen. Dat hij er vandaag bij was, daar heb ik heel veel respect voor."

Tijdens de wedstrijd toonden beide supportersgroeperingen een spandoek voor de familie El Allouchi. Haen: "Op het veld zagen we die doeken en we hoorden iedereen applaudisseren. Het zorgde voor kippenvel. Het is indrukwekkend dat ze de familie in heel Nederland steunen. Je koopt er niks voor, maar het is wel mooi."

Dat Haen mee kon spelen tegen RKC Waalwijk, was lange tijd onzeker. De spits raakte in de laatste competitiewedstrijd geblesseerd tegen FC Dordrecht. "De fysio's hebben me de hele week behandeld, vandaag nog. Gisteren merkte ik op het veld dat het niet lekker ging. Vandaag voelde het een stuk beter, al was het niet hoe ik het graag wilde. Uiteindelijk heb ik op karakter meegedaan en ben ik wat eerder van het veld gegaan." De 0-1 overwinning is volgens Haen een prima uitgangspositie. "We zijn niet in de problemen gekomen, al waren we zelf ook niet heel gevaarlijk. Na de 0-1 hebben we het volwassen uitgespeeld. We hoopten op nog een goaltje, maar ze stonden met z'n allen voor de eigen zestien."

'Nederlaag met perspectief' RKC Waalwijk-trainer Sander Duits noemt de nederlaag erg zuur. "Doelman Yanick van Osch verrichtte in de tweede helft een geweldige redding, maar verder hebben we niet veel weggegeven. Met een man minder deden we er alles aan om de 0-1 vast te houden." Duits vindt de 0-1 een nederlaag met perspectief. "Het was echt een saaie wedstrijd, het zat er van beide kanten niet in. Ik hoop dat we zaterdag het publiek meer kunnen voorschotelen. Het wordt voor ons een uitdaging, maar we gaan ons goed voorbereiden om te kijken waar we ze pijn kunnen doen. Ik moet nog maar zien hoe Willem II gaat voetballen, ook voor hun is 0-1 een lastige uitslag."