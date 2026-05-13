Willem II stapje dichter bij promotie: overwinning in eerste halve finale

Het is Willem II gelukt de eerste halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie voetbal te winnen. Bij Almere City werd het eerste deel van het tweeluik woensdag met 1-0 gewonnen door de Tilburgers. Samuel Bamba was de doelpuntenmaker, al kreeg Willem II ook nog een penalty.

De Tilburgers begonnen met twee wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd van zaterdag tegen RKC. Trainer John Stegeman koos ervoor om zijn topscorer Devin Haen en Siegert Baartmans te vervangen door Uriël van Aalst en Samuel Bamba. Haen moest het veld tegen RKC noodgedwongen verlaten en was nog niet helemaal fit. Willem II startte met erg verzorgd voetbal aan de wedstrijd. Echt grote kansen waren er aan beide kanten niet. Schoten van Bamba en Mounir el Allouchi zorgden in het eerste halfuur niet voor een doelpunt. Willem II op voorsprong

Na de eerste dertig minuten kwam een prachtige aanval, waarin meerdere spelers aan de bal kwamen en snel doorspeelden, via Finn Stam in het zestienmetergebied bij Bamba terecht. De aanvaller van de tricolores kapte zijn tegenstander uit en prikte via de binnenkant van de paal binnen. Het uitverkochte uitvak in Almere was al heel de wedstrijd te horen, maar na die treffer nog even extra.