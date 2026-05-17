ASML gaat samenwerken met India voor de productie van chips
De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland, meldt de NOS. De stap wordt gepresenteerd als onderdeel van de nauwere strategische samenwerking tussen de twee landen.
De twee bedrijven hebben in Den Haag een intentieverklaring ondertekend. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van technologie en apparatuur.
Megafabriek in India
Tata Electronics is een dochteronderneming van het wereldwijde conglomeraat Tata Group, waar ook Tata Steel IJmuiden onderdeel van is. Het bedrijf bouwt in de Indiase deelstaat Gujarat een megafabriek voor de productie van chips en chipproducten.
ASML wordt door het Indiase bedrijf beschouwd als onmisbare partner om het project te laten slagen.
ASML in Veldhoven levert wereldwijd de machines waarmee geavanceerde halfgeleiders, oftewel chips, worden gemaakt. Het bedrijf is marktleider op dat gebied en speelt daarmee een sleutelrol in de technologiesector.
'Vereerd'
De directeur van Tata Electronics, Randhir Thakur, roemt het werk van ASML. De samenwerking zal volgens hem essentieel zijn "om een sterk ecosysteem" voor de productie van chips in India te creëren. Andersom zegt ASML-topman Christophe Fouquet dat het bedrijf "vereerd is om via onze technologische expertise bij te dragen aan de ontwikkeling van talent in India."