'Dieronterend', aangifte overwogen na 'bruiloftsgrap' met hanen in Heesch

Dierenorganisaties overwegen om aangifte te doen nadat vrijdagavond 59 hanen werden gedumpt in een voortuin van een huis in Heesch. De bewoners gaven elkaar die dag het ja-woord. De hanen zouden als 'bruiloftsgrap' bij de voordeur zijn neergezet. "Waarom zou je zoiets doen? Dit is dieronterend", vertelt Susan, die erbij was.

"Wat ik heb gezien kan echt niet, dit is niet normaal. Hier moet iets worden gedaan", zegt Susan uit Oss. 'Afschuwelijk om te zien'

Susan was vrijdagavond eigenlijk op zoek naar een kat waar ze eerder deze week een melding van had gekregen. Via Stichting Elke Kat Telt vangt ze regelmatig dieren op. Toen ze in Heesch een dierenambulance van Hokazo zag staan, besloot ze te gaan kijken, in de hoop dat het om die kat zou gaan. Die bleek nergens te zijn. Wel zag ze tientallen gedumpte hanen in paniek bij de voordeur van het huis. In eerdere berichtgeving werd gesproken van kippen, dit blijken zondag allemaal mannetjes en dus hanen te zijn. "Ik schrok toen ik zag hoe de dieren eraan toe waren, heel mager en met gespreide poten. Het was afschuwelijk om te zien", legt ze uit.

'Dit is hoe ze eruit zien voordat ze naar de slacht gaan'

Volgens betrokkenen gaat het om vleeskuikenhanen die normaal worden gehouden voor de productie van bevruchte eieren. Susan benadrukt dat de dieren al in slechte conditie waren voordat ze werden gedumpt. "Dit zijn dieren die worden gefokt voor de slacht. Ze raken gestrest, vallen elkaar aan en leven onder zware omstandigheden", legt ze uit. "Maar dat maakt het nog niet normaal om ze als grap ergens neer te zetten." Opvang regelen

De dieren helpen bleek vervolgens nog niet eenvoudig. De hanen liepen achter een hek op privéterrein, waardoor eerst toestemming nodig was om het erf op te gaan. "De politie moest eerst toestemming krijgen van de eigenaren van het huis. Die waren hun bruiloft aan het vieren en helemaal niet blij met de 'grap'." Een onderkomen voor de hanen vinden, was nog een hele opgave. De dieren zouden eerst samen met Susan, de dierenambulance en andere kennissen zijn meegenomen naar Boxtel. Drie van de hanen waren op dat moment al komen te overlijden. De anderen waren er slecht aan toe en hadden hulp en een warm onderkomen nodig. 'Niet iedereen heeft plek hiervoor'

"We konden geen plek voor de hanen vinden", zegt ze. Het feit dat het om tientallen ging, maakte het nog lastiger. "Niet iedereen heeft plek voor zoveel dieren." Via via kwam Susan na middennacht in contact met Stichting Hurmes Dierenthoes uit het Limburgse Stramproy. Die zijn meteen in de auto naar Brabant gestapt en hebben de hanen meegenomen. Politie gaat intern beoordelen

Een woordvoerder van de politie laat zondagochtend weten dat zij intern aan het beoordelen zijn of en wat verder gaat gebeuren. "De collega die gekoppeld zit aan de dierenpolitie is er dinsdag pas weer en daar zal afstemming mee plaatsvinden." Volgende week moet daarvoor meer duidelijkheid komen.

