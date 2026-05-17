Familie volgt gestolen crossmotor via tracker tot in Eindhoven

"Pas op met hoe je spullen op Marktplaats zet", waarschuwt Yolande van Eerdt (54). Haar zoon zette deze maand zijn crossmotor op deze handelssite en niet veel later was hun loods opengebroken en waren drie motoren verdwenen. Twee werden niet veel later teruggevonden op een woonwagenkamp in Eindhoven.

De familie Van Eerdt weet nu uit ervaring hoe gemakkelijk dieven Marktplaats afstruinen op zoek naar lucratieve spullen. "Op de foto onze aangeboden crossmotor stond onze achternaam. Dat naamplaatje heeft een crossmotor wanneer je er wedstrijden mee rijdt, zoals mijn zoon. Op de foto stond ook een stukje van onze loods en de woonplaats van de verkoper; Venhorst . Tja, dan heb je geen hogere wiskunde nodig om ons adres te achterhalen", vertelt moeder Yolande van Eerdt

"De motor van mijn zoon was nog geen week oud."

De diefstal gebeurde in de nacht van 5 op 6 mei. "Ze hebben met een koevoet geprobeerd de deur open te wrikken. Toen dat niet lukte hebben ze het glas van de deur kapot geslagen. Toen mijn man de volgende dag nietsvermoedend ons oud papier ophaalde om buiten te zetten, kreeg hij bijna een hartverzakking van deze onaangename verrassing", vertelt Yolande.

Er is ook een lichtpuntje, vertelt Yolande. "Mijn zoon had nog geen week zijn nieuwe crossmotor. Hij had uit voorzorg een tracker laten inbouwen. Zo konden we zien waar de motor op dat moment was. We hebben gelijk de politie ingeschakeld en zijn zelf in de auto gesprongen op weg naar Eindhoven, want dat gaf de tracker aan."

"Toen zagen we dat de tracker bewoog van het kamp vandaan."

Het gezin Van Eerdt, moeder,vader en zoon arriveerde nadat de politie ook al op een Eindhovens woonwagenkamp was aangekomen. "Daar was ondertussen een van de motoren al uit elkaar gehaald en betrapte agenten een bewoner die het framenummer aan het wegvijlen was. De andere twee motoren waren spoorloos, totdat de tracker aangaf dat hij wegreed van het kamp. De motor met tracker bleek in een busje te zitten dat van het kamp reed." De politie greep in en hiermee was ook de nieuwe motor van de zoon terecht. "De derde motor vinden we waarschijnlijk niet meer terug. Die stond waarschijnlijk ergens verstopt en is misschien al verkocht of uit elkaar gehaald voor onderdelen", vreest Yolande .

"Ook in Veghel en Helmond hebben motordieven met deze tactiek toegeslagen."