Sandra uit scootmobiel geslagen na burenruzie: ‘Werd wakker in plas bloed’

Een burenruzie in Breda escaleerde maandag zo erg dat Sandra van Elewout (54) pas in een ambulance weer bij bewustzijn kwam. Ze is volgens haar door haar bovenbuurman uit haar scootmobiel geslagen en heeft verschillende klappen en schoppen tegen haar hoofd gekregen. Volgens de politie was er inderdaad een mishandeling maandag en zit de verdachte sindsdien vast.

Het slachtoffer Sandra wil graag haar verhaal kwijt omdat ze het raar vindt dat deze mishandeling nergens is opgepikt in de media. De ruzie speelt al maanden en gaat tussen haar en haar bovenburen in een flat aan de Wassenaarstraat in Breda.

"Ik zei dat hij zich gedroeg als een klein kind."

Volgens Sandra is er vanuit de bovenburen, een jong stel met een baby, vooral irritatie naar haar toe. Ze zou te veel geluidsoverlast veroorzaken en haar scootmobiel zou in de weg staan. Afgelopen maandag bereikte die irritatie een dieptepunt toen de bovenbuurman de deur naar buiten expres dicht deed terwijl zij eraan kwam met haar scootmobiel. "Ik zei dat hij zich gedroeg als een klein kind. Hij liep eerst nog door naar boven om even later terug te komen en mij een klap op mijn achterhoofd te geven", vertelt ze.

Sandra werd wakker in een plas bloed (foto: Sandra van Elewout).

Sandra, die een been mist, viel door de klap uit haar scootmobiel waarna ze volgens haar nog een paar klappen en trappen kreeg die vooral op haar hoofd gericht waren. "Ik werd wakker in een plas bloed, Ik heb een bloeduitstorting in mijn nek en bulten op mijn hoofd." Voorbijgangers dachten dat Sandra een verkeersslachtoffer was maar er was een getuige die de mishandeling had gezien en omstanders haar verhaal vertelde inclusief de ambulancebroeders. "Ik ben verschillende keren mijn bewustzijn verloren", vertelt Sandra. "Ook in de ambulance moest ik vaker bij mijn positieven gebracht worden."

Sandra haar hoofd tot schouder zit onder de bloeduitstortingen (foto: Sandra van Elewout).

Pas op woensdag werd Sandra uit het ziekenhuis ontslagen. "Ik had een bloedspoor in mijn hersenen, vandaar dat ze mij in gaten wilden houden. Ik kan nog steeds mijn mond niet opendoen vanwege een klap op mijn kaak. Ik continu zware hoofdpijn en een hersenschudding." Ondertussen is Sandra ook bang voor de dag dat haar bovenbuurman weer thuiskomt. De politie laat weten dat Sandra's adres en dat van haar bovenbuurman geregistreerd staat. Zodra vanuit die adressen een melding binnenkomt, zijn agenten gelijk op de hoogte van de achtergrond. "Helaas kunnen we alleen maar optreden als er een melding komt en geen preventieve maatregelen nemen", zegt een politiewoordvoerder. "Reken maar dat de bovenbuurman verteld is zich te gedragen." Sandra zal maandag ook contact zoeken met de woningbouw omdat deze situatie haar woongenot erg beperkt.