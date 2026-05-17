NAC sluit seizoen af met gelijkspel tegen AZ
Vandaag om 16:33 • Aangepast vandaag om 16:52
NAC heeft zondag het seizoen in de Eredivisie afgesloten met een gelijkspel tegen AZ. Het duel in Alkmaar eindigde met 3-3. De Bredase club had een moeilijke start, maar herpakte zich sterk.
Sven Mijnans bracht AZ in de achtste minuut op aangeven van Troy Parrott op voorsprong met een schot laag in de rechterhoek. Vier minuten later zorgde Mateo Chávez na een steekballetje van Mijnans voor de tweede treffer.
Na de rust bracht Moussa Soumano voor NAC de spanning terug met een rake kopbal. Door treffers van nogmaals Soumano en Juho Talvitie kwam NAC zelfs op voorsprong. Mexx Meerdink zorgde in de slotfase voor de 3-3-eindstand.
Bredanaren al gedegradeerd
NAC is eerder al gedegradeerd en daarmee speelt de club het volgende seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. AZ won eerder de KNVB-beker en is daardoor al zeker van deelname aan de Europa League.
