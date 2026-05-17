NAC sluit seizoen af met gelijkspel tegen AZ

NAC heeft zondag het seizoen in de Eredivisie afgesloten met een gelijkspel tegen AZ. Het duel in Alkmaar eindigde met 3-3. De Bredase club had een moeilijke start, maar herpakte zich sterk.

Sven Mijnans bracht AZ in de achtste minuut op aangeven van Troy Parrott op voorsprong met een schot laag in de rechterhoek. Vier minuten later zorgde Mateo Chávez na een steekballetje van Mijnans voor de tweede treffer.