Saibari neemt het op voor Veerman: 'Hij hoort in Oranje'
PSV werd zondag de meest dominante kampioen ooit in de Eredivisie. De Eindhovense club eindigt met negentien punten boven achtervolger Feyenoord. Volgens Ismael Saibari leefde het gevoel van records pakken binnen de selectie. Daarnaast reageren hij en Peter Bosz ook op de keuze van Ronald Koeman om Joey Veerman niet mee te nemen naar het WK.
“Als we nu vijf slechte wedstrijden hadden gespeeld, dan waren we het kampioenschap misschien al een beetje vergeten", reageert Saibari op de persconferentie na de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente (5-1). PSV pakte zondag een record. "De honderd goals halen en de meest dominante kampioen ooit zijn, dat leefde wel in de groep."
Zelf had de middenvelder ook nog topscorer van PSV kunnen worden. Hij en Ricardo Pepi stonden beiden op 15 goals in de Eredivisie toen de Eindhovenaren een penalty kregen. Uiteindelijk ging Pepi achter de bal staan. "Ik wilde de penalty graag nemen, dus vroeg ik aan Pepi of ik 'm mocht nemen. Maar hij had ook nog niet gescoord. Nu is hij topscorer als spits. Top."
Saibari miste de laatste weken door een spierblessure. Nu is hij weer terug, net voor het WK. "Ik ben er zeker klaar voor, fysiek en mentaal. Ik kan niet wachten.” Mogelijk wacht er voor hem een ontmoeting met Oranje na de groepsfase. “Ik hoop wel dat we tegen Nederland komen. Dat lijkt me leuk, tegen wat vrienden."
Veerman klaar met Koeman
Wie we in ieder geval niet gaan zien op het WK is Joey Veerman. Dat liet de middenvelder na de wedstrijd gefrustreerd voor de camera van ESPN weten. "Als je de hele tijd met zulke persconferenties komt, waarin je zegt dat mijn karakter niet goed is, dan ben ik er op een gegeven moment ook een beetje klaar mee.”
Saibari nam het op de persconferentie op voor zijn collega. "Ik vind het terecht dat Joey zegt dat hij erbij moet zijn. Ik vind dat hij erbij hoort. Hij is een van de beste middenvelders van de Eredivisie."
Bozs vindt Veerman zelfkritisch
Bosz gaf aan dat hij het interview van Veerman nog niet had gezien. "Jullie willen dat ik ga reageren op iets wat Joey voelt. Ik kan jullie alleen vertellen hoe ik met hem samenwerk.“ Daarop was het antwoord: "Ik vind dat Veerman een topkarakter heeft. Met hem kan je drie keer kampioen worden. Ik vind ook dat hij zelfkritisch is."
De coach van de Eindhovenaren is vooral blij met het record en het aantal goals dit seizoen: "Dit tekent deze groep. Je kan heel makkelijk als kampioen denken: de laatste wedstrijden, wat maakt het nog uit? We hebben niet alleen goede voetballers, maar ook spelers met een goede mentaliteit."
PSV speelde sinds het kampioenschap alleen gelijk bij Ajax en won verder al haar wedstrijden. Eerst was er wat kritiek over de trip naar Ibiza van de kampioen, maar daar is in de resultaten weinig van terug te zien, merkt ook Bosz. "We hebben dat geëvalueerd en hebben besloten dat we iedere maand naar Ibiza gaan", grapte de 62-jarige.