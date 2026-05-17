Saibari neemt het op voor Veerman: 'Hij hoort in Oranje'

PSV werd zondag de meest dominante kampioen ooit in de Eredivisie. De Eindhovense club eindigt met negentien punten boven achtervolger Feyenoord. Volgens Ismael Saibari leefde het gevoel van records pakken binnen de selectie. Daarnaast reageren hij en Peter Bosz ook op de keuze van Ronald Koeman om Joey Veerman niet mee te nemen naar het WK.

“Als we nu vijf slechte wedstrijden hadden gespeeld, dan waren we het kampioenschap misschien al een beetje vergeten", reageert Saibari op de persconferentie na de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente (5-1). PSV pakte zondag een record. "De honderd goals halen en de meest dominante kampioen ooit zijn, dat leefde wel in de groep." Zelf had de middenvelder ook nog topscorer van PSV kunnen worden. Hij en Ricardo Pepi stonden beiden op 15 goals in de Eredivisie toen de Eindhovenaren een penalty kregen. Uiteindelijk ging Pepi achter de bal staan. "Ik wilde de penalty graag nemen, dus vroeg ik aan Pepi of ik 'm mocht nemen. Maar hij had ook nog niet gescoord. Nu is hij topscorer als spits. Top." Saibari miste de laatste weken door een spierblessure. Nu is hij weer terug, net voor het WK. "Ik ben er zeker klaar voor, fysiek en mentaal. Ik kan niet wachten.” Mogelijk wacht er voor hem een ontmoeting met Oranje na de groepsfase. “Ik hoop wel dat we tegen Nederland komen. Dat lijkt me leuk, tegen wat vrienden."