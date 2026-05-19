Ook voor trainer John Stegeman is finaleplek van Willem II verrassend

In de eerste competitiehelft stond hij onder zware druk en waren er regelmatig spreekkoren aan het adres van John Stegeman. De trainer en Willem II bleven elkaar trouw en in 2026 is de trein gaan rijden. De Tilburgers staan nu in de finale van de play-offs tegen FC Volendam en hopen binnen een jaar terug te keren naar de Eredivisie. “Ik vind dat onze prestaties onderbelicht zijn.”

Stegeman benadrukte na de gewonnen halve finale tegen Almere City FC dat hij trots is op de spelersgroep. “Ik geef die gasten een groot compliment. Als je kijkt hoe ze de tweede competitiehelft hebben gepresteerd, daar neem ik mijn hoed voor af. Ik zie wel dat er vooral aandacht is voor andere ploegen en niet voor ons. Onze jongens wordt een beetje tekort gedaan. Ik vind het prima hoor, het is Brabantse bescheidenheid. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.”

Dat Willem II nu in de finale staat, is voor velen een verrassing. “Ik denk dat niemand dit had verwacht. Ik had er zelf ook een hard hoofd in, daar ben ik eerlijk in. Ik zie dat er uiteindelijk heel veel dingen op de juiste plek zijn gevallen. Met uiteindelijk een realistische manier van voetballen die bij ons past. Dat snapt niet iedereen, maar het is een taak van mij als trainer en de rest van de technische staf.”

Stegeman noemt de finaleplek een collectieve prestatie van spelersgroep en staf. “Een groep die door geluk, zoals het vaderschap van Thomas Didillon-Hödl, en verdriet rondom Mounir nog dichter bij elkaar is gekomen.”

De finaleplek is binnen, maar dat feit alleen is voor Stegeman nog niet genoeg. “We hebben nog helemaal niks. De finale gaan we in om te winnen, we willen heel graag ons doel bereiken.”

Finale

De heenwedstrijd van de finale wordt op woensdag 20 mei om 18.45 uur gespeeld in het Koning Willem II Stadion. De return is drie dagen later, op zaterdag 23 mei om 20.00 uur, in Volendam.