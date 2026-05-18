Opnieuw een kat met een pijl beschoten in Eindhoven, politie zoekt dader

Vandaag om 11:21 • Aangepast vandaag om 11:55
Deze kat werd al eerder beschoten, met links een kruisboogpijl (foto: Dierenziekenhuis Eindhoven).
Zeker één kat is zaterdagavond met een pijl beschoten in de omgeving van de Maria Montessoristraat in Eindhoven. De politie doet een buurtonderzoek om de dader op te kunnen sporen. In november werden in dezelfde buurt ook meerdere katten met een pijl beschoten.

Daan Daniëls

Zaterdagavond zou iemand tussen tien uur en half elf op zeker één kat hebben beschoten met een pijl. De politie doet nu een buurtonderzoek rondom de Maria Montessoristraat in Eindhoven en zoekt getuigen. 

De Maria Montessoristraat ligt op enkele honderden meters van de Metiuslaan. Daar werden afgelopen november in verschillende weekenden op rij ook katten beschoten met een pijl afkomstig uit een kruisboog. Meerdere katten raakten toen levensgevaarlijk gewond

