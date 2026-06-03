Brabanders massaal naar Alpe d'HuZes voor strijd tegen kanker, kijk mee

Precies 1302 heldhaftige Brabanders bedwingen donderdag de mythische berg Alpe d'Huez in Frankrijk. Ruim 21 procent van alle deelnemers aan Alpe d'HuZes komt uit Brabant en daarmee is onze provincie weer het best vertegenwoordigd. Omroep Brabant doet donderdag de hele dag verslag van de twintigste Alpe d'HuZes.

14 kilometer afzien op een helse berg met 21 bochten. Op deze eerste donderdag van juni beklimmen precies 5352 deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d’Huez, een iconische berg in de Franse Alpen. De eersten vertrekken al om half vijf in de ochtend.

Deze jubileumeditie hoef je weer niks te missen. Je kunt aanstaande donderdag alles volgen vanaf:

Een dag eerder gaan al 685 mensen de berg op tijdens het zusterevenement. Dit maakt het totaal aantal deelnemers 6037.

Alpe d’HuZes is een jaarlijks evenement waarmee zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Vorig jaar is ruim 19 miljoen euro opgehaald. De einduitslag van 2026 wordt donderdag rond 20.00 uur bekendgemaakt.

Het zorgt altijd voor tranen van verdriet én trots. Bekijk hieronder het inspirerende verhaal van de ongeneeslijk zieke Claudia in de video: