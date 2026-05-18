Boot omgeslagen in Drimmelen: hond Blue nog steeds niet gevonden

In Drimmelen wordt met man en macht gezocht naar hond Blue. De Australian Shepherd raakte zaterdag vermist nadat een boot omsloeg op rivier de Amer. Vier opvarenden werden door hulpdiensten uit het water gered, maar van de één jaar oude Blue ontbreekt maandagmiddag nog ieder spoor.

Maandagmiddag komt het Nationaal Drone Team naar Drimmelen. "We gaan proberen of we met een drone iets kunnen vinden", laat een van de vrijwilligers van Hondenzoekteam Braboland weten. "Ook hebben we flyers geprint die we gaan uitdelen bij verhuurbootjes en omliggende restaurants en bedrijven."

Hondenzoekteam Braboland zette na het ongeluk al snel een actie op om de hond te vinden. Een groep vrijwilligers ging zondag met een boot het water op om op zoveel mogelijk plekken te zoeken, maar zonder resultaat.

Het team mag maandagmiddag ook camerabeelden bekijken van omliggende restaurants, in de hoop dat daarmee wat meer duidelijk wordt. "We weten niet of de hond na het omslaan van de boot naar de kant is gezwommen of misschien vast is komen te zitten onder het bootje. De eigenaar weet dat ook niet, vanwege de paniek die er op dat moment was. Dat maakt het zoeken lastig."

Contact met eigenaren

Het team heeft contact met de eigenaren van Blue. "Ze zijn nog niet allemaal uit het ziekenhuis na het ongeluk en we willen hen nu even wat rust gunnen. Ze zijn heel dankbaar dat we dit voor hen willen doen."

De groep heeft Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer in de Biesbosch ook op de hoogte gesteld van de vermissing. Mensen die mee willen zoeken naar Blue, kunnen zich aanmelden via een WhatsAppgroep. "Hier zitten al veel mensen in. Er wandelen ook veel mensen met een hond rond in de omgeving, voor het geval Blue toch langs de kant loopt. Iedereen houdt de ogen open."

Blauw oog

Blue is goed te herkennen aan zijn opvallende ogen, waarvan er eentje blauw is en de ander bruin. Zijn vacht is een mix van grijs, wit en zwart. Mensen die meer informatie hebben, kunnen bellen naar het nummer op de flyer van Hondenzoekteam Braboland.