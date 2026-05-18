Eindhovens café raakt vergunningen kwijt na steekpartij op Koningsdag

De vergunningen van Café040 aan de Lijmbeekstraat in Eindhoven zijn ingetrokken door de gemeente. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft dit besloten op basis van 'slecht levensgedrag' van de leidinggevenden. Het café was al tijdelijk gesloten nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken.

Na de steekpartij werd een 29-jarige man opgepakt . Volgens de gemeente veroorzaakte Café040 al langer overlast in de buurt. Nu is het de bedoeling dat het café na de tijdelijke sluiting niet langer kan worden uitgebaat. Daarom werden maandag de Alcoholwetvergunning en de vergunning voor het hebben van kansspelautomaten ingetrokken.

Eén van de uitbaters van Café040 is ook betrokken bij de horecazaken Cappuccino, Zeester en Stella Marina in de Kruisstraat. Van deze zaken werden vorige week al de exploitatievergunningen ingetrokken. Een aantal van de eigenaren wordt door justitie in verband gebracht met drugshandel.

Bredere aanpak

De zaak maakt deel uit van een groter politieonderzoek. De politie wil het gebied rondom de Kruisstraat en de Woenselse Markt versterken, omdat daar al langer sprake is van criminaliteit, overlast en verstoringen van de openbare orde. In project Aurora werken onder meer de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst samen om de hardnekkige ondermijning in deze buurt aan te pakken.