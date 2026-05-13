Vergunningen van horecazaken ingetrokken na invallen in drugsonderzoek

De gemeente Eindhoven heeft de exploitatievergunningen van drie horecazaken aan de Kruisstraat ingetrokken. Het gaat om Cappuccino, Zeester en Stella Marina. Een aantal van de eigenaren wordt door justitie in verband gebracht met drugshandel. Een van de zaken is woensdagochtend echter gewoon geopend ondanks de ingetrokken vergunning.

Een verslaggever van Omroep Brabant ziet woensdagochtend gewoon gasten binnen zitten bij Cappuccino. De gasten die naar buiten komen, zeggen lekker gegeten te hebben en weten niets van de misstanden bij de zaak. Een medewerker van de horecazaak weet nog niets over de ingetrokken vergunning. Viswinkel de Zeester en de evenementen locatie Stella Marina zijn woensdagochtend wel gesloten.

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem baseert zijn besluit op 'slecht levensgedrag' van de leidinggevenden van de bedrijven. De maatregel volgt op politie-invallen die in september vorig jaar werden gedaan bij de horecazaken en bij meerdere woningen in Eindhoven.

Hoe het kan dat Cappuccino nog steeds geopend is, is nog niet duidelijk. De gemeente Eindhoven heeft nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.

'Familie opgepakt'

Bij die invallen werden vier verdachten aangehouden. Volgens meerdere bronnen gaat het om een 58-jarige moeder uit Eindhoven en een 59-jarige vader uit Helmond. Ook werden twee mannen van 25 en 30 jaar aangehouden; een van hen zou de zoon van het gezin zijn. De vierde verdachte is mogelijk eveneens familie. De vier kwamen enkele dagen na de invallen op vrije voeten, maar blijven verdachten in het drugsonderzoek.

Een paar dagen na de invallen probeerde iemand een aanslag te plegen bij de viswinkel. De dader legde explosieven voor de deur en wilde die aansteken, maar werd tijdens zijn voorbereidingen betrapt door iemand die op dat moment in de winkel aanwezig was. Hij sloeg op de vlucht en liet de explosieven achter.

Bredere aanpak

De zaak maakt deel uit van een groter politieonderzoek. De politie wil het gebied rondom de Kruisstraat en de Woenselse Markt versterken, omdat daar al langer sprake is van criminaliteit, overlast en verstoringen van de openbare orde. In project Aurora werken onder meer de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst samen om de hardnekkige ondermijning in deze buurt aan te pakken.