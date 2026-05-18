John gooide enorme bom in tuin nieuwe vriend van zijn ex, 3 jaar cel geëist

John B. (44) gooide vorig jaar uit wraak dat zijn relatie uit was een enorm explosief in de tuin van de woning van de nieuwe vriend van zijn ex aan de Kievit in Oss. Het glas werd uit de achtergevel geblazen, terwijl die man in zijn keuken stond. Boven werden zijn nieuwe vriendin, de ex van John, en zijn twee dochters uit bed geblazen. Zij vreesden voor het leven van de man.

Toen de vrouw en de meisjes beneden kwamen, zagen ze tot hun opluchting dat de man nog leefde. Hij zat wel onder de glasscherven, net als de tuin en de hele benedenverdieping. Ook stond het huis vol rook.

John B. gaf maandag in de rechtbank in Den Bosch toe dat hij dit nooit had moeten doen. Hij was door zijn cocaïneverslaving en het beëindigen van de relatie de weg kwijt, verklaarde hij en hij vierde zijn frustratie bot op zijn ex en haar nieuwe vriend, nota bene al 35 jaar zijn (voormalige) beste vriend.

En dat ging heel ver. Waar John het zelf nog wat bagatelliseerde en het over wat losse incidenten had, ziet justitie juist een zeer ernstig patroon. En zijn ex-vrouw, de nieuwe vriend en diens twee dochters zien dat ook. Zij leefden vorig jaar maandenlang in angst voor John. Hij bedreigde en stalkte zijn ex-vriendin en zijn ex-vriend voortdurend.

En dat werd ook steeds erger en ging van verbale bedreiging en appjes naar het bekladden van haar auto. In juni schreef hij in de vroege ochtend met grote letters HOER op de auto van zijn ex met een spuitbus. John deed geen moeite om dat te verbergen, want hij werd meteen herkend via beelden van de deurbel.

John was 25 jaar met zijn ex samen en ze hadden samen twee kinderen. Maar van die 25 jaar was John 16 jaar lang verslaafd aan cocaïne, alcohol en wiet, waardoor zij zich meer mantelzorger voelde dan partner. Toen ze het echt niet meer volhield en in januari vorig jaar de relatie verbrak, trok John B. dat niet en dat werd nog erger toen zijn ex een relatie kreeg met de beste vriend van John, doordat ze zoveel steun aan hem had.

Maar de ex van John wilde hem in eerste instantie niet te hard aanpakken. Toen ze hem op de begrafenis van zijn vader hoorde zeggen dat hij zijn leven ging beteren, trok ze de aangifte van de bekladding van de auto nog in.