Huis Kaatsheuvel na koolmonoxide-verhoging op slot, politie doet onderzoek

Het huis aan het Ferdinand Bolplein in Kaatsheuvel waar zondag vier mensen onwel werden door een te hoge concentratie koolmonoxide, is door de politie verzegeld. Er wordt onderzoek gedaan of het een ongeluk is geweest of dat er sprake is van bijvoorbeeld nalatigheid.

Meerdere mensen, onder wie een kind , werden zondagavond onwel door een te hoge concentratie koolmonoxide. Vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en meerdere huizen zijn tijdelijk ontruimd geweest.

De bewuste woning was maandag verzegeld door de politie. Normaal gebeurt dat niet, maar de politie doet nu wel onderzoek. "Dat doen we als er dingen worden geconstateerd die vragen oproepen of als er sprake is van verdachte omstandigheden", zegt een politiewoordvoerder.

"Het onderzoek richt zich met name om te kijken of het een ongeluk is geweest of dat er sprake is van nalatigheid of iets dergelijks."