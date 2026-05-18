Drugs tussen fruit bij Lidl Den Bosch: zou gaan om tientallen kilo's coke
Bij een supermarkt aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch is ook drugs gevonden tussen een partij fruit. Eerder maandagmiddag werd ook al drugs gevonden in een lading fruit bij een supermarkt in Sint-Oedenrode. Het gaat in beide gevallen om filialen van Lidl.
Het zou gaan om tientallen kilo's cocaïne, dat verstopt zat tussen bananen. De politie wil dat niet bevestigen.
De politie maakte eerder maandagmiddag rond drie uur bekend dat er een partij verdovende middelen gevonden is tussen een partij fruit bij een supermarkt in Sint-Oedenrode.
Ze kon daar vanwege het onderzoek niets over kwijt. De drugs werden gelijk afgevoerd en vernietigd.
Onderzoek naar verband met Sint-Oedenrode
Rond vier uur maandagmiddag startte de politie een groot onderzoek bij een filiaal van Lidl aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch. Ook daar vonden zij een hoeveelheid verdovende middelen in een partij fruit, aldus de politie op X. Ze zouden zijn ontdekt tijdens werkzaamheden met de lading fruit.
De omgeving rondom de winkel werd ruim afgezet. Voor de ingang waar normaal gesproken goederen worden binnengebracht, stonden gewapende agenten.
Rond half zes reed een bestelbusje weg bij de supermarkt, onder begeleiding van politiewagens met sirenes. Personeel dat buiten stond, mocht rond kwart voor zes weer naar binnen. De afzettingen bij de winkel werden weggehaald. De ingang voor winkelend publiek bleef dicht tot iets na zessen.
Rond kwart voor zes liet de politie laten weten dat het onderzoek was afgerond en dat de gevonden drugs waren afgevoerd en worden vernietigd.
Politie en Lidl delen geen informatie
De politie onderzoekt de herkomst van de drugs en kijkt ook naar een verband tussen de vondst in Sint-Oedenrode en Den Bosch.
Om hoeveel drugs het gaat en wat voor soort drugs, maakt de politie niet bekend. Ook is onduidelijk of de supermarkten in Den Bosch en Sint-Oedenrode de enige winkels zijn waar verdovende middelen zijn gevonden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er vanwege het onderzoek geen verdere informatie wordt gedeeld.
Een woordvoerder van Lidl laat weten dat ze op de hoogte zijn van de kwestie. "Het onderzoek ligt verder in handen van de politie."
Niet de eerste keer drugs tussen fruit
In april vorig jaar werd er in drie verschillende supermarkten drugs gevonden tussen een lading bananen. Het ging om filialen van Albert Heijn in Bavel, Best en Eindhoven.