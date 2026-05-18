Drugs tussen fruit bij Lidl Den Bosch: zou gaan om tientallen kilo's coke

Bij een supermarkt aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch is ook drugs gevonden tussen een partij fruit. Eerder maandagmiddag werd ook al drugs gevonden in een lading fruit bij een supermarkt in Sint-Oedenrode. Het gaat in beide gevallen om filialen van Lidl.

Het zou gaan om tientallen kilo's cocaïne, dat verstopt zat tussen bananen. De politie wil dat niet bevestigen. De politie maakte eerder maandagmiddag rond drie uur bekend dat er een partij verdovende middelen gevonden is tussen een partij fruit bij een supermarkt in Sint-Oedenrode. Ze kon daar vanwege het onderzoek niets over kwijt. De drugs werden gelijk afgevoerd en vernietigd. Onderzoek naar verband met Sint-Oedenrode

Rond vier uur maandagmiddag startte de politie een groot onderzoek bij een filiaal van Lidl aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch. Ook daar vonden zij een hoeveelheid verdovende middelen in een partij fruit, aldus de politie op X. Ze zouden zijn ontdekt tijdens werkzaamheden met de lading fruit.

Onderzoek naar drugs tussen lading fruit in Den Bosch (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).












