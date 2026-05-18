Opnieuw drugs tussen fruit bij supermarkt, deze keer in Den Bosch

Bij een supermarkt aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch is ook drugs gevonden tussen een partij fruit. Eerder maandagmiddag werd ook al drugs gevonden in een lading fruit bij een supermarkt in Sint-Oedenrode.

De politie maakte maandagmiddag rond drie uur bekend dat er een partij verdovende middelen gevonden is tussen een partij fruit bij een supermarkt in Sint-Oedenrode. Ze kon daar vanwege het onderzoek niets over kwijt. De drugs werden gelijk afgevoerd en vernietigd.

Onderzoek naar verband met Sint-Oedenrode

Maandagmiddag doet de politie uitgebreid onderzoek bij een filiaal van Lidl aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch. Ook daar is een hoeveelheid verdovende middelen in een partij fruit gevonden, aldus de politie op X. Ze zouden zijn ontdekt tijdens werkzaamheden met de lading fruit. De omgeving rondom de winkel is ruim afgezet. Voor de ingang waar normaal gesproken goederen worden binnengebracht, staan gewapende agenten. Politie en Lidl delen geen informatie

De politie doet onderzoek naar de herkomst van de drugs en naar een mogelijk verband tussen de vondst in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Om hoeveel drugs het gaat en wat voor soort drugs, maakt de politie niet bekend. Een woordvoerder laat weten dat er vanwege het onderzoek geen informatie wordt gedeeld. Een woordvoerder van Lidl laat weten dat ze op de hoogte zijn van de kwestie. "Het onderzoek ligt verder in handen van de politie."

Politie doet onderzoek naar vondst bij de supermarkt in Den Bosch (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

