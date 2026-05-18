Pieter Rambags uit Goirle door Israëlisch leger van Gazavloot gehaald

Vandaag om 16:44 • Aangepast vandaag om 17:42
Pieter Rambags uit Goirle is opgepakt door het Israëlische leger

Pieter Rambags ut Goirle is een van de opvarenden van de Global Sumud Flotilla die door het Israëlische leger van hun boot is gehaald.  Peter was onderweg op een schip naar Gaza om hulpgoederen te brengen.  "We maken ons grote zorgen om hun gezondheid", zegt delegatiehoofd Marieke Stam. 

Jos Verkuijlen

Verspreid over vijf schepen varen er zes Nederlanders mee, van wie er nog vier onderweg naar Gaza zouden zijn. Twee Nederlanders waaronder Pieter Rambags zijn nu van hun boot gehaald. 

In een eerder opgenomen filmpje roept Pieter op om zoveel mogelijk druk te zetten op de Nederlandse overheid. "Om mij en nadere opvarenden vrij te krijgen en in veiligheid te brengen." Hij zegt te zijn gekidnapt door Israël in internationale wateren.

Maandagochtend begon Israël met het onderscheppen van de vloot met activisten, die de Israëlische zeeblokkade willen doorbreken om hulpgoederen af te leveren in Gaza. Volgens de organisatie zijn militaire schepen ter hoogte van Cyprus gestart met de onderschepping. Dat is ook te zien op de tracker en de livestream van de organisatie.

Tientallen boten van de flotilla, met daarop ongeveer 175 opvarenden, vertrokken op 12 april vanuit Barcelona en later ook vanuit Sicilië. Meer dan twintig boten werden eerder al bij Kreta onderschept. Stam zegt dat opvarenden toen onder meer zijn gemarteld. Israël ontkende dat eerder.

