Van rolstoelkatapult tot boksen: senioren trappen beweegweek sportief af
De Nationale Beweegweek voor Senioren is maandag begonnen. In woonzorgcentrum Sint Alphonsus in Helmond ging dat niet bepaald rustig: bewoners schoten pijlen, boksten en speelden fanatiek mee. “Er zit nog een hoop power in mijn armen”, lacht Agnes nadat ze met een soort katapult net naast het doel heeft geschoten.
Op het plein van het woonzorgcentrum staat een doel opgesteld. Een groepje ouderen in een rolstoel probeert met een katapult een pijl raak te schieten. Er wordt gemikt, gemist en veel gelachen.
Agnes staat erbij met haar rollator. Stilzitten doet ze niet graag. “Het gaat goed. Maandag doe ik gymnastiek, woensdag en vrijdag fietsen altijd rond Helmond. Ik zit niet stil. Nee, echt niet.”
Dat er maandag iets te doen is bij het woonzorgcentrum, vindt ze heerlijk. “Anders zit je ook maar binnen. Er is hier anders niks te doen. Eindelijk is hier nu iets te doen.”
Bekende oud-sporters
De bewoners krijgen hulp van drie bekende oud-sporters. Oud-bokser Arnold Vanderlyde opent de beweegweek, oud-voetballer Kees Kist en tafeltennisster Bettine Vriesekoop zijn erbij om de ouderen in beweging te krijgen.
Met een grote opblaasbare bal wordt overgegooid. Ook het spel dat lijkt op jeu de boules mag niet ontbreken. En met Oud-Bokser Arnold Vanderlyde wordt er natuurlijk gebokst. Niet tegen elkaar, maar met boksbewegingen in de lucht.
“Ze hebben top meegedaan”, zegt Vanderlyde. Volgens hem is boksen een goede manier om fit te blijven. “Zonder elkaar te raken. Maar die boksbewegingen maken is een van de beste trainingsvormen. Je moet altijd blijven bewegen, mentaal en fysiek bezig blijven.”
Spierpijn
Ook aan de tafeltennistafel wordt fanatiek meegedaan. Een vrouw in een rolstoel speelt tegen Bettine Vriesekoop. “Het ging goed. Ze hebben me moeten helpen, maar het ging goed”, zegt ze. “Ik vind het heel leuk dat we toch nog iets kunnen doen.”
Zelf blijft ze ook actief. “Ik ga altijd naar de gym, naar de stoelgym. Je wordt ouder, dus je kan niet altijd meer met alles meedoen.” Spierpijn verwacht ze niet na deze sportieve ochtend. “Nee hoor, hahaha.”