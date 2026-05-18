Van rolstoelkatapult tot boksen: senioren trappen beweegweek sportief af

De Nationale Beweegweek voor Senioren is maandag begonnen. In woonzorgcentrum Sint Alphonsus in Helmond ging dat niet bepaald rustig: bewoners schoten pijlen, boksten en speelden fanatiek mee. “Er zit nog een hoop power in mijn armen”, lacht Agnes nadat ze met een soort katapult net naast het doel heeft geschoten.

Op het plein van het woonzorgcentrum staat een doel opgesteld. Een groepje ouderen in een rolstoel probeert met een katapult een pijl raak te schieten. Er wordt gemikt, gemist en veel gelachen.

Agnes staat erbij met haar rollator. Stilzitten doet ze niet graag. “Het gaat goed. Maandag doe ik gymnastiek, woensdag en vrijdag fietsen altijd rond Helmond. Ik zit niet stil. Nee, echt niet.”

Dat er maandag iets te doen is bij het woonzorgcentrum, vindt ze heerlijk. “Anders zit je ook maar binnen. Er is hier anders niks te doen. Eindelijk is hier nu iets te doen.”