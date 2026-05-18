Ook petitie vóór opvang jonge asielzoekers in Engelen, 800 keer ondertekend

Aan de gemeenteraad van Den Bosch is maandagavond een petitie overhandigd met het verzoek om de vijftig jonge asielzoekers die de gemeente wil opvangen, gastvrij te ontvangen. De petitie is ongeveer achthonderd keer ondertekend. Volgens de indieners komen veel handtekeningen van inwoners uit Engelen, Den Bosch en Bokhoven, waar de opvang is gepland. Er is ook een petitie aangeboden door de tegenstanders.

Maandagavond spreken meerdere mensen in tijdens een raadsvergadering over de opvanglocatie aan de Beverspijken bij Engelen. Daar zijn plannen voor een opvang voor 50 minderjarige asielzoekers. Veel insprekers zijn tegen de komst van de opvang, maar met de petitie willen voorstanders laten zien dat er ook steun is. Astrid Jacobs, een van de insprekers namens Gastvrij Engelen, zegt te hopen dat Engelen “geen tweede Loosdrecht” wordt. "Er is door een intimiderende manier van demonstreren een onveilige situatie ontstaan voor mensen die positief staan tegenover de opvang", zegt ze. "Terechte zorgen worden te vaak gebruikt om intimidatie of geweld goed te praten." Ze pleit ervoor om de jongeren goed op te vangen en dorpsbewoners weer met elkaar te verbinden. Ook Sylvia van Maanen is bij de petitie betrokken, ze biedt deze mede aan. "Dit is een hart onder de riem voor de gemeenteraad namens de zwijgende meerderheid", zegt ze. Volgens haar is er in Engelen en Bokhoven veel bereidheid om de jonge vluchtelingen te helpen integreren. “Geweld en intimidatie mogen niet lonen”, zegt Van Maanen.

Ook een petitie tegen de opvang

Ook is er een petitie tegen de opvang aangeboden. Die is 2700 keer ondertekend. Niet alleen door mensen uit Den Bosch en Engelen, maar ook door veel mensen uit andere plaatsen in Nederland, waaronder Loosdrecht. Tegenstanders willen niet dat deze opvang er komt. Michelle van Oort, inwoner van Engelen en moeder van twee kinderen, zegt dat zij vooral vreest voor de veiligheid op de fietsroute van en naar Den Bosch. Volgens haar gaat het om een kwetsbare groep jongeren en kan ook een kleine groep die overlast veroorzaakt al veel impact hebben. “Er hoeft niet eens een ernstig incident te gebeuren om je dusdanig onveilig te voelen dat je een bepaalde route niet meer durft te fietsen”, geeft ze aan. Ook Tamara Govers uit Engelen spreekt haar zorgen uit. Volgens haar past de opvang niet op deze plek, langs wat zij de enige ontsluitingsroute van het dorp noemt. Volgens haar moeten de gemeente en burgemeester nu verantwoordelijkheid nemen: “Wij staan hier niet omdat we tegen zijn. Wij staan hier omdat we willen voorkomen dat er iets gebeurt wat voorkomen had kunnen worden.”