Families van vermiste Wim en Wendy houden hoop: 'Eén tip kan cruciaal zijn'

Al 37 jaar tast de familie van Wim van den Hurk uit Berkel-Enschot in het duister. Hij vertrok in 1989 naar zijn werk en keerde nooit meer terug. Wim is een van de 273 mensen die momenteel vermist zijn in Nederland. Met de jaarlijkse actie 'Mis je mei’ vraagt de politie aandacht voor langdurige vermissingen.

Nederland telt momenteel 273 vermissingen, daarvan zijn 27 mensen voor het laatst gezien in onze provincie. 'Hoe laat eten we vanavond?', vraagt Wim nog aan zijn vrouw als hij op 9 mei 1989 naar zijn werk vertrekt. Maar hij verschijnt nooit meer bij zijn gezin aan de eettafel. Wim is dan 51 jaar, hij zou nu 88 zijn. De zelfstandig ondernemer staat bekend als een sociale man met een groot netwerk. Een vader die veel met z’n drie zonen doet. Zo gaat hij op zaterdag naar het voetbal, bij Willem II. Volgens de familie lijkt hij alles op de rit te hebben, er zijn geen duidelijke signalen dat er iets mis zou zijn. Wat rest voor de familie zijn heel veel vragen. Wim is al eens eerder verdwenen en zit dan in Portugal. Zijn auto - een Opel stationwagen - blijkt deze keer te zijn verkocht, ergens in het oosten van het land. Er wordt ontdekt dat er traveller cheques zijn uitgeschreven in de buurt van Barcelona.

De politie probeert meer te achterhalen over het lot van Wim met behulp van ‘trackatons’. Dat zijn bijeenkomsten van mensen die gespecialiseerd zijn in online spoorzoeken. “Iedereen die online bezig is, laat sporen achter op het internet. Aan de hand daarvan proberen we vermisten terug te vinden”, legt Laura uit. Ze is specialist langdurig vermisten en cold cases bij de politie. De familie blijft in dit soort zaken achter met veel vragen. “De onzekerheid van de antwoorden is eigenlijk het moeilijkste. Het niet weten waarom en het niet kunnen afsluiten van een hoofdstuk", zegt de familie van Wim in een speciale thema-uitzending van Bureau Brabant. Ze vragen nu opnieuw aandacht voor de vermissing. Omdat er nog altijd iemand kan zijn die íets weet over Wim.

Ook de familie van Wendy uit Ossendrecht komt in de uitzending aan bod. Wendy is langdurig vermist, maar ze hopen tóch dat iemand zich meldt. Wendy is 32 jaar als ze in juni 2023 naar Brazilië vertrekt. Ze reist vaker naar het buitenland. Ze houdt van vrijheid, natuur en eenvoud. Haar familie omschrijft haar als rustig, gevoelig en lief. Maar ze is ook kwetsbaar. Er zijn periodes waarin het leven haar zwaar valt. Daarom maken haar moeder en zussen zich veel zorgen als ze eind juni 2023 niets meer horen. Haar laatste bericht is dat ze in het zuiden van Brazilië verblijft en dan wordt het stil. Geen bericht, geen telefoontje, geen teken dat het goed gaat. De politie roept de hulp in van Wendy's bank om te kijken of ze nog gepind heeft. Dat levert geen concrete verblijfplaats op, maar er komen wel transacties voorbij. Onder meer in Frankrijk, Griekenland en voor het laatst in oktober 2023 in Istanbul in Turkije. Haar Facebookpagina verdwijnt begin 2025 en ook haar telefoonnummer is sinds oktober 2024 niet meer in de lucht. Ze wordt gezocht via een internationaal opsporingsbericht van Interpol en er wordt ook in deze vermissingszaak onderzoek gedaan via 'trackatons'. Maar onderzoek levert onvoldoende op. De onzekerheid voor haar familie is zwaar: “Het is onwerkelijk, net of het een ander overkomt. De emotionele impact loopt door alles heen. Verdriet, onmacht, de onzekerheid sloopt je." De politie blijft zoeken naar Wim, Wendy en alle andere vermisten. Ze roept in de speciale thema-uitzending op om je te melden als je ook maar iets weet: "Eén tip, hoe onbelangrijk die voor een tipgever ook lijkt te zijn, kan voor ons cruciale info bevatten waarmee we verder kunnen zoeken." Bekijk hieronder de speciale thema-uitzending van Bureau Brabant over langdurig vermisten: