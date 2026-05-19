Man vervolgd voor dodelijk ongeluk, slachtoffer werd gevonden door haar man

Een 55-jarige man wordt vervolgd voor het veroorzaken van een ongeluk in zijn woonplaats Schijndel waarbij vorig jaar een vrouw om het leven kwam. Het slachtoffer werd na het ongeluk op de Landingsweg dood naast de weg gevonden door haar man.

De vrouw verbleef op een camping in dezelfde straat. Nadat ze werd gevonden , werden twee verdachten, een man en een vrouw, opgepakt. De 55-jarige man uit Schijndel wordt nu vervolgd. Hij zit momenteel niet vast.

De man wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en voor het doorrijden na de botsing. Justitie laat zich inhoudelijk nog niet uit over het onderzoek.

Ongeluk

Rond half twaalf op een zondagavond ging de vrouw uit het Zuid-Hollandse Rijnsburg nog even haar hondje uitlaten. Om half twee merkte haar man op dat zijn vrouw nog niet terug was. De man ging in de omgeving naar haar op zoek en vond haar dood naast de weg.

De bestuurder reed na de aanrijding door. Bij een huis, vlak bij de plek van het ongeluk, hield de politie een dag later de man en de vrouw aan.