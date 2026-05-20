Met de boot naar de bieb, na grondige verbouwing kan dat hier

Scheidend directeur Nan van Schendel verwacht niet dat het meteen storm loopt, maar het kán. In Den Bosch kun je met de boot naar de bieb. Het is een van de bijzondere aanpassingen na een verbouwing van anderhalf jaar van Huis73. In het historische gebouw in het centrum van de stad zitten de bibliotheek, muziekschool en allerlei creatieve opleidingen. De verbouwing heeft 32 miljoen gekost. "En dat is precies wat we begroot hadden", vertelt een trotse Van Schendel.

Wat meteen opvalt als je boven de toegangsdeur kijkt, is dat de letters Bibliotheek zijn verdwenen. Op die plek staat Oude mannen en vrouwen. "Het is een van de vele stukjes historisch erfgoed die weer zichtbaar zijn gemaakt tijdens de verbouwing. Vroeger was het een bejaardenhuis waar mannen en vrouwen nog gescheiden zaten", zegt Nan van Schendel. "Bovendien komt het goed uit, want we zijn niet alleen een bibliotheek, maar een multifunctionele culturele organisatie".

Waar je voor de verbouwing door de monumentale deur naar binnenging, sta je na de verbouwing buiten op een binnenplein en zie je om je heen de historische gebouwen die samen Huis73 vormen. "Sommige delen zijn middeleeuws, andere komen uit de 16de en 18de eeuw, het is een samenraapsel waar je doorheen kunt dwalen. Ik ben trots op het geheel natuurlijk, maar deze nieuwe buitenruimte, de werkplaatsen en het dakterras waar je de Sint-Jan kunt zien, zijn fantastisch."

Op het nieuwe binnenterrein is in februari een vijftig jaar oude Japanse notenboom geplant. "Deze boom kan 500 jaar oud worden en dat geldt ook voor de panden die eromheen staan. Het is ongelooflijk om je voor te stellen hoe het er hier in 2526 uit zal zien. Het is alleen jammer dat wij het niet meemaken", zegt Nan lachend.

De scheidend directeur zelf kan maar vier weken in functie van het verbouwde gebouw genieten. Na tien jaar gaat de 69-jarige van Schendel met pensioen. Op1 juni wordt Robin Verleisdonk de nieuwe directeur-bestuurder van Huis73. Of Van Schendel met de boot vertrekt is niet duidelijk, maar het zou na de verbouwing wel kunnen.

"Hier aan de achterkant, waar de Binnendieze langs de gebouwen stroomt is een aanlegsteiger gekomen. Dus als je wil kun je ook met de boot naar de bibliotheek komen", laat Nan trots zien.